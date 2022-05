Grandi novità in occasione dell’edizione 2022 del Salone del Libro di Torino. Zerocalcare, ormai da anni sulla cresta dell’onda, ha infatti annunciato il suo nuovo graphic novel: si chiamerà No sleep till Shengal e sarà un seguito ideale di Kobane Calling, best seller uscito nel 2016.

Annunciato il nuovo graphic novel di Zerocalcare

Così come in Kobane Calling veniva narrato il viaggio tra i combattenti curdi del Rojava, anche in questo nuovo libro il tema del viaggio sarà centrale. Zero racconterà della sua avventura nella regione del Shengal, nel nord dell’Iraq, avvenuta a giugno del 2021.

Come raccontato ai microfoni di ANSA, No sleep till Shengal cercherà di porre l’attenzione sugli Ezidi, popolazione che fa parte del Kurdistam, ma di regione pre-islamica, e sulla loro voglia di autonomia, minacciata dallo Stato iracheno e dalla Turchia. Autonomia che si basa sui principi della rivoluzione curda, quindi sulla liberazione della donna, la convivenza tra tutti i popoli e l’autodifesa.

Uno scenario tumultuoso purtroppo costellato di bombardamenti e uccisioni. Il nuovo scritto di Zerocalcare sarà pubblicato ancora una volta da Bao Publishing e uscirà in autunno. Ulteriori dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane.

Nel frattempo vi ricordiamo che, dopo il grande successo di Strappare lungo i bordi (qui la nostra recensione) Zerocalcare tornerà a collaborare con Netflix per la realizzazione di una serie animata nuova di zecca. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi in occasione dell’apertura della sede a Roma della piattaforma di streaming.

Strappare Lungo i Bordi è composta da 6 episodi da 15 minuti circa ciascuno ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore. La serie ruota attorno a un viaggio che Zerocalcare e i suoi due amici di sempre, Sarah e Secco, devono affrontare.