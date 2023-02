Febbraio è il mese dell’amore e una delle feste più belle e commoventi dell’anno che molti aspettano con impazienza è San Valentino. È un giorno in cui il tempo sembra passare più lentamente e l’aria si impregna di un profumo un po’ più dolce del solito. È quel periodo romantico dell’anno in cui fuori fa molto freddo e si preferisce stare dentro al calduccio magari godendosi un bel film in compagnia. Ecco, allora, i migliori film che vi consigliamo di vedere sfruttando il vostro abbonamento al servizio di streaming Netflix.

San Valentino: i migliori film su Netflix

Crazy, Stupid, Love

Crazy, Stupid, Love è un film commedia del 2011 diretto da Glenn Ficarra e John Requa che vede per la prima volta l’incontro sul set di Ryan Gosling e Emma Stone prima di avviare una collaborazione di lunga data consolidata con il grande successo di Gangster Squad e La La Land. Nel cast sono presenti anche stelle del calibro di Steve Carell, Julianne Moore e Maria Tomei e la pellicola, come è intendibile dallo stesso titolo, racconta di un amore spesso e volentieri completamente folle e irrimediabilmente stupido.

Cal, tradito dalla moglie, consuma in solitaria malinconia il suo dolore in un locale notturno, quando il giovane scapolo più ambito della sala, mosso a compassione, decide di fargli da mentore nella sua nuova vita da single. Riuscirà Cal a calarsi in questa nuova realtà? Il film è presente su Netflix, ma può essere che non lo sarà per sempre per questione di diritti quindi potreste anche decidere di acquistare la versione Home Video su Amazon.

Tutte le Volte che ho scritto Ti Amo

Si tratta di un film di grande successo del 2018 targato Netflix divenuto celebre anche per aver rilanciato sulla scena internazionale l’ottimo attore Noah Centineo già osservato nella serie Tv The Fosters. Diretto da Susan Johnson e basato sul romanzo omonimo del 2014 di Jenny Han (che potete acquistare su Amazon), il film racconta di una ragazza, Lara Jean Song Covey (interpretata da Lana Condor), che si innamora della sua vecchia fiamma delle medie.

Quest’ultimo è un ragazzo sportivo e dolcissimo e quella che sembra una semplice lettera spedita per sbaglio, si trasforma in qualcosa di più forte. Nonostante la trama non brilli di originalità, la realizzazione della pellicola è riuscita talmente tanto da ricevere varie nomination a eventi come MTV Movie & TV Awards 2019 e Teen Choice Awards 2019 e vedere la produzione di ben due sequel quali P.S. Ti Amo Ancora e Tua Per Sempre (che vi consigliamo ugualmente di vedere).

La verità è che non gli piaci abbastanza

La verità è che non gli piaci abbastanza è un film statunitense del 2009 diretto da Ken Kwapis, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Greg Behrendt e Liz Tuccillo (che potete recuperare su Amazon), già sceneggiatori di Sex and the City, che nello scriverne la trama si sono ispirati all’episodio della sesta stagione Il silenzio è d’oro. Si tratta di una pietra miliare del genere romantico ed è stata una pellicola fondamentale nell’educare un’intera generazione sulle verità nascoste dell’altro sesso.

Talvolta, infatti, il detto “se non ti cerca vuol dire che non gli interessi” corrisponde alla dura verità, ovvero che se non ti chiama, se non ti scrive, se non ti rinvita a uscire evidentemente non gli piaci abbastanza. Cinque storie di cinque donne cercano di dimostrare la veridicità del titolo della storia. Anche in questo caso il film potrebbe perdere i diritti di streaming su Netflix, pertanto vi consigliamo di acquistare la versione Home Video su Amazon.

Dear Ex

Dear Ex è un film taiwanese, a tematica omosessuale, del 2018 diretto da Chih-Yen Hsu e Mag Hsu e sceneggiato da Mag Hsu e Shih-yuan Lu. La pellicola racconta una storia intensa che tratta forse più la famiglia che l’amore, ma che ridefinisce il concetto di amore nel suo significato più profondo. Al protagonista, infatti, muore il padre da 95 giorni, ma quest’ultimo era gay e adesso vuole conoscere il suo amante.

Questo fino a quando non scopre che il padre aveva cambiato il nome del beneficiario del suo conto, designando proprio l’uomo di cui era innamorato come proprietario del suo denaro. La storia continua ripercorrendo il passato tra l’amante e il padre, tra il protagonista e la madre e l’odio che quest’ultima prova per l’amante del marito. Una pellicola cruda, ma che mostra uno scorcio di un paese in cui i diritti LGBTQIA+ non sono ancora ben definiti come in Occidente.

Jonas

Jonas è un film di genere drammatico – sentimentale del 2018, diretto da Christophe Charrier, con Félix Maritaud e Nicolas Bauwens. La pellicola racconta la vita adolescenziale e adulta, di un giovane omosessuale. Prima è il 1995 e Jonas (Nicolas Bauwens) è un adolescente riservato e timido, la cui vita subisce uno scossone non appena fa la conoscenza di un nuovo studente appena arrivato nella sua scuola: il tanto irresistibile quanto indecifrabile Nathan (Tommy-Lee Baïk).

Poi è il 2015 e sempre Jonas (Félix Maritaud) è molto cambiato: ha totalmente perso quella genuinità che lo contraddistingueva, divenendo un uomo irrequieto e tormentato da un qualcosa di terribile accaduto nel suo passato. Una storia dove l’amore rappresenta prima un’ancora di salvezza e poi un terremoto nella vita di un giovane ragazzo. Al Festival della TV di La Rochelle 2018 ha vinto ben tre premi tra cui miglior film TV, il che fa capire il buon livello di questa pellicola originale Netflix.

A Star is Born

Impossibile non inserire in questa lista A Star is Born, film del 2018 co-prodotto, co-scritto e diretto da Bradley Cooper, al suo debutto come regista, inserito dall’American Film Institute tra i dieci migliori film del 2018 e che ha ricevuto 8 candidature ai Premi Oscar 2019 (vincendone, però, solo uno). La pellicola racconta la storia di Jackson Maine, un musicista in carriera, che scopre e si innamora di Ally (Lady Gaga).

La ragazza ha quasi rinunciato al proprio sogno di diventare una cantante fino a quando l’uomo non la porta sotto la luce dei riflettori. Anche in questo caso si tratta di una pellicola di cui Netflix potrebbe perdere i diritti di streaming, quindi vi consigliamo di acquistare la copia Home Video su Amazon.