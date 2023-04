Se siete alla ricerca di un bel gioco da tavolo da godervi con i vostri amici o come idea regalo, siete nel posto giusto! Quest’oggi, infatti, potete trovare su Amazon una ricca selezione di giochi da tavolo Asmodee con sconti fino al 35%. Perfetti per ogni occasione, divertenti e stimolanti, questi titoli spaziano dai giochi strategici ai puzzle ai giochi di carte: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Questa selezione include tante tipologie diverse di giochi da tavolo per soddisfare tutte le vostre esigenze: che siate alla ricerca di un gioco strategico, di carte o un party game, troverete di certo i titoli perfetti per voi. Nella selezione Amazon sono inclusi anche diversi puzzle da 500 e 1000 pezzi ispirati alle illustrazioni di Dixit.

Fra i giochi che stimolano l’immaginazione e l’associazione di idee alle immagini c’è Dixit Odyssey, per un massimo di 12 giocatori dagli 8 anni in su. Dixit Odyssey prevede anche una modalità di gioco a squadre. Lo trovate su Amazon in offerta a soli 23,92€ anziché 31,99€, con uno sconto del 25%.

Se invece siete alla ricerca dell’azione, vi proponiamo il gioco di carte basato su Il Signore degli Anelli, immancabile nella ludoteca di ogni appassionato di Tolkien. Radunate la vostra compagnia di eroi per viaggiare attraverso i pericoli della Terra di Mezzo. Il gioco è pensato per avventurieri dai 14 anni in su che formeranno una compagnia di massimo 4 eroi. È in offerta a 42,11€ invece di 64,99€, con uno sconto del 35%.

Gli amanti dei giochi da tavolo alla ricerca di un’idea regalo o di nuovi titoli da aggiungere alla propria collezione non possono lasciarsi sfuggire queste fantastiche offerte su Amazon. Approfittate degli sconti fino al 35%, prima che i vostri giochi preferiti si esauriscano!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!