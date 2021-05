Secret Invasion: Christopher McDonald entra nel cast della serie Marvel

Continua a prendere forma il cast di Secret Invasion, serie TV targata Disney Plus basata sul celebre fumetto crossover del 2008. Il portale americano Deadline ha reso noto che Christopher McDonald, noto per il ruolo di Shooter McGavin in Happy Gimore, film con Adam Sandler, è entrato a far parte dello show.

Al momento non si conosce ancora l’identità del personaggio che andrà a interpretare, ma a quanto pare si tratterà di un qualcuno creato appositamente per lo show e mai apparso nei fumetti, che potrebbe tornare anche nelle future produzioni Marvel.

L’alone di mistero e segreto attorno a Secret Invasion, dunque, continua a regnare sovrano. Nello show torneranno Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn rispettivamente nei panni di Nick Fury e Talos, affiancati da grandi new entry del calibro di Emilia Clarke, Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir.

Anche Christopher McDonald nel cast di Secret Invasion

Le riprese della serie, che sarà diretta da Thomas Bezucha (Let Him Go) e Ali Selim (The Looming Tower), avranno inizio nei prossimi mesi in Europa. Staremo a vedere in che modo si differenzierà dall’opera di Bendis considerato come la razza degli Skrull sia stata introdotta in maniera inusuale in Captain Marvel.

La trama del fumetto vede la presenza di grandi personaggi come Iron Man, Professor X e Mister Fantastic uniti per combattere gli Skrull, che hanno invaso la Terra e preso le sembianze di altri eroi. Kevin Feige ha promesso grandi sorprese ai fan della Marvel, contribuendo ad alimentare l’hype attorno allo show che dovrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming nel 2022.

In attesa di nuove informazioni, potete recuperare il fumetto di Secret Invasion, scritto da Brian Michael Bendis e pubblicato in Italia da Panini Comics. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.