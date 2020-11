Le serie TV nuove e cancellate – Dicembre 2020

Quali serie Tv usciranno a Dicembre 2020? Novembre è stato un mese ricco di contenuti che hanno accompagnato il delicato momento di parziale o totale periodo di lockdown. Sebbene quest’ultimo non sia ancora terminato per gran parte delle regioni italiane, dicembre è arrivato e con esso l’aria di festività natalizia che, si spera, possa tranquillizzare i cuori delle persone. Natale è anche il periodo delle serate in famiglia, ma dato che quest’anno sarà diverso dal solito per cercare di non abbatterci nuovamente moralmente, ecco che anche a dicembre non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Dicembre 2020

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Dicembre 2020.

Club 57

Uscita: 1 Dicembre 2020

Arriva la prima stagione della serie italo-americana prodotta da Rainbow in co-produzione con Nickelodeon e Rai Ragazzi. I protagonisti sono Eva ( Evaluna Montaner) e Ruben (Sebastián Silva), che si ritrovano catapultati negli anni ’50 e dovranno prendere una decisione che potrebbe cambiare la loro vita, scegliendo se restare nel passato ripartendo da zero o cercare di tornare nel presente.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 1

I film della nostra infanzia: Le Feste

Uscita: 1 Dicembre 2020

Scopri le vere storie dietro i campioni d’incassi di Natale attraverso interviste con gli addetti ai lavori e riprese dietro le quinte.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

iZombie

Uscita: 1 Dicembre 2020

Una studentessa di medicina diventata zombie cerca di mantenersi umana mangiando cervelli in obitorio; così scopre di avere il dono di risolvere i crimini. La quinta stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 5

Prodigal Son

Uscita: 1 Dicembre 2020

Narra le vicende di Malcolm Bright, psicologo criminale dalla mente contorta che riesce ad entrare nella psiche degli assassini e aiutare il dipartimento di polizia di New York a risolvere casi.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

The 100

Uscita: 1 Dicembre 2020

Un secolo dopo la devastazione nucleare della Terra, da una stazione spaziale vengono inviate 100 persone sul pianeta per vedere se è ancora abitabile. Dopo il loro arrivo su un nuovo pianeta, devono affrontare una grande minaccia: la tossina diffusasi a causa dell’eclissi di due soli sembra far impazzire le persone. La sesta stagione arriva finalmente su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 6

Mondi Alieni

Uscita: 2 Dicembre 2020

Applicando le leggi della vita sulla Terra al resto della galassia, questa serie combina realtà e finzione per immaginare l’esistenza di esseri alieni su altri pianeti. Sophie Okonedo candidata ad Oscar e Golden Globe (“Hotel Rwanda”) è la voce di questa sorprendente serie sulla natura.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Private Lives

Uscita: 3 Dicembre 2020

In un mondo in cui i dati non sono più privati, un gruppo di truffatori scopre un inquietante programma di controllo gestito dal governo e da un’azienda senza scrupoli. Nello specifico, il governo porta avanti, insieme ad un’azienda privata, un progetto di sorveglianza che va a controllare i dati di ogni persona, con risvolti preoccupanti per la vita di tutti.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Do Do Sol Sol La La Sol

Uscita: 3 Dicembre 2020

Una pianista che ha perso tutto tranne il sorriso è guidata dal destino verso una cittadina in cui trova speranza, una casa e l’amore.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Musical

Commedia, Musical Numero stagioni: 1

Selena: La Serie

Uscita: 4 Dicembre 2020

I sacrifici di tutta la famiglia per realizzare i propri sogni portano al successo della leggendaria Selena, artista americana di origini messicane. La sorella di Selena è tra i produttori esecutivi e ha contribuito con i familiari all’elaborazione di questa serie.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Musical

Musical Numero stagioni: 1

Stillwater

Uscita: 4 Dicembre 2020

Basata sulla serie di libri di Scholastic “Zen Shorts”, scritti da Jon J Muth, “Stillwater” è incentrata sui fratelli Karl, Addy e Michael, tre bambini come tutti gli altri che affrontano le tipiche difficoltà associate alla loro età. Fortunatamente per loro, i tre hanno come vicino di casa Stillwater, un panda di grande saggezza.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Il Pianeta Notturno a colori

Uscita: 4 Dicembre 2020

Grazie a telecamere di nuova generazione la serie rivela, per la prima volta in assoluto, la vita notturna degli animali, a colori. Girata in sei continenti, dal Circolo Polare Artico alle praterie africane segue i drammi degli animali notturni al chiaro di luna, rivelando nuovi aspetti e comportamenti mai visti prima.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Kings of Jo’burg

Uscita: 4 Dicembre 2020

Johannesburg sarà il luogo nel quale si svolgeranno le vicende principali di Kings of Jo’burg, serie sudafricana che indagherà sul crimine che insanguina le strade della città, andando ad esplorare la storia delle famiglie più potenti legate al crimine organizzato.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 1

Agents of S.H.I.E.L.D.

Uscita: 5 Dicembre 2020

L’agente Phil Coulson, già visto in azione in The Avengers di Marvel, crea un team di agenti scelti per indagare su strane minacce. Clark Gregg torna alla ribalta nella serie fantascientifica di Joss Whedon, nello stesso ruolo di The Avengers. In arrivo la settima stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 7

Penny Dreadful: City Of Angels

Usctia: 5 Dicembre 2020

Ambientata nella Los Angeles del 1938, Penny Dreadful: City of Angels vede il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) e il suo partner Lewis Michener (Nathan Lane) alle prese con un omicidio che ha sconvolto la città, in un clima già molto teso a causa degli scontri tra polizia e cittadini latino-americani.

In onda su: Sky Atlantics

Sky Atlantics Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 1

Detention

Uscita: 5 Dicembre 2020

Mentre il tradimento e un incontro soprannaturale stravolgono la sua vita, una studentessa tormentata scopre gli inquietanti segreti del liceo sperduto che frequenta.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror

Horror Numero stagioni: 1

Manifest

Uscita: 6 Dicembre 2020

La serie narra la storia di un aereo passeggeri che scompare nel nulla durante un volo transoceanico per ricomparire cinque anni. Familiari e amici dei dispersi avevano già voltato pagina, ma per i loro cari il tempo non è mai passato.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 2

Legacies

Uscita: 7 Dicembre 2020

Lo spin-off della serie televisiva The Originals, che è a sua volta è lo spin-off di The Vampire Diaries. Lo spin-off dello spin-off è ambientato a Mystic Falls e narra le vicende di Hope Mikaelson, figlia del vampiro Klaus Mikaelson e di Hayley Marshall.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 3

Scatola nera

Uscita: 7 Dicembre 2020

Questo show di produzione italiana è un mix tra commedia e crime, creata da Elia Castangia. La premessa della serie è che una compagnia teatrale si ritrova a provare il nuovo spettacolo (intitolato per l’appunto Scatola Nera) in un isolato casolare di campagna.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Euphoria: Trouble Don’t Last Always

Uscita: 7 Dicembre 2020

Il primo dei due episodi speciali di Euphoria, verrà trasmesso il 7 dicembre, in attesa della seconda stagione. Sam Levinson, curatore della serie, è alla regia di questo primo capitolo che sarà intitolato “Trouble Don’t Last Always”.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 2

Mr. Iglesias

Uscita: 8 Dicembre 2020

Lo spiritoso insegnante del liceo Gabriel Iglesias cerca di cambiare la vita di alcuni studenti talentuosi ma problematici nella scuola da lui frequentata. Il comico Gabriel “Fluffy” Iglesias recita al fianco di Sherri Shepherd (“30 Rock”) e Oscar Nuñez (“The Office”).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Geni della chirurgia

Uscita: 9 Dicembre 2020

Sono pensatori, narratori e pionieri nel loro campo. Quattro chirurghi riflettono sulla loro vita e sulla loro professione in questa motivante docuserie.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Alice in Borderland

Uscita: 10 Dicembre 2020

Un appassionato di videogiochi e i suoi due amici si ritrovano in una Tokyo parallela, dove per sopravvivere sono costretti a partecipare a una serie di giochi sadici. Il manga giapponese di Haro Aso, prende vita in questa serie live action composta da otto episodi

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 1

High School Musical: The Musical – Lo Speciale di Natale

Uscita: 11 Dicembre 2020

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale vedrà Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders condividere i loro ricordi d’infanzia delle vacanze, i regali migliori – e i più imbarazzanti! -, le loro tradizioni preferite e le foto di famiglia.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Musical

Musical Numero stagioni: 1

Deutschland 89

Uscita: 11 Dicembre 2020

Sequel delle serie Deutschland 83 del 2013 e Deutschland 86 del 2018, ecco arrivare in Italia la prima stagione di Deutschland 89. Protagonista della storia è Martin Rauch (Jonas Nay), spia della Germania dell’Est che, dopo il crollo del muro di Berlino, vede la sua vita sconvolta.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 1

Deputy

Uscita: 11 Dicembre 2020

Bill Hollister, interpretato da Stephen Dorff, viene eletto sceriffo nella contea di Los Angeles in seguito alla morte del predecessore. Bill, però, inizierà presto a farsi dei nemici, visto che non intende scendere a compromessi pur di trovare giustizia.

In onda su: FOX

FOX Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 1

The Undoing

Uscita: 11 Dicembre 2020

Thriller psicologico basato sul romanzo di Jean Hanff Korelitz, The Undoing, miniserie diretta da Susanne Bier, vanta, tra le star del cast, Nicole Kidman nei panni di Grace Fraser. Grace, protagonista del racconto, è una psicologa in procinto di pubblicare il suo primo romanzo, ma ben presto si troverà a dover fronteggiare una minaccia che metterà a rischio la sua vita e quella del figlio.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 1

Il Caos dopo di Te

Uscita: 11 Dicembre 2020

All’inizio del suo incarico, una professoressa è tormentata da una morte sospetta avvenuta poche settimane prima nella scuola… e inizia a temere per la propria vita. Serie ideata da Carlos Montero e tratta dal suo romanzo (“Élite”). Con Inma Cuesta, Bárbara Lennie e Arón Piper.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

The Wilds

Uscita: 11 Dicembre 2020

In parte survival drama, in parte “pigiama party” distopico, The Wilds segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, che lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un’isola deserta. Le naufraghe si ritroveranno a litigare e a stringere forti legami che le porteranno a conoscersi, a scoprire segreti che nascondono e i traumi a cui sono tutte sopravvissute. C’è solo un colpo di scena in questo drama emozionante: le ragazze non sono finite su quell’isola per caso.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Start-Up

Uscita: 13 Dicembre 2020

I giovani imprenditori che aspirano a trasformare i sogni virtuali in realtà competono per il successo e l’amore nel mondo spietato dell’industria high-tech coreana. Bae Suzy si riunisce con i creatori di “While You Were Sleeping” per questa commedia romantica con Nam Joo-hyuk.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Moonbase 8

Uscita: 14 Dicembre 2020

Tre astronauti della NASA che sognano di lavorare nella base spaziale lunare. Per raggiungere il loro obiettivo, dovranno però superare dei test nel simulatore che si trova a Winslow (Arizona), dove i nostri protagonisti saranno chiamati a dimostrare le loro capacità.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

NCIS

Uscita: 14 Dicembre 2020

Rivedremo Mark Harmon nei panni dell’agente Leroy Jethro Gibbs, a capo della squadra speciale protagonista della serie. Fanno parte del cast anche Sean Murray, Emily Wickersham, Wilmer Valderrama, David McCallum, Brian Dietzen, Rocky Carroll e Maria Bello.

In onda su: FOX Crime

FOX Crime Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 17

Cops – Una Banda di Poliziotti

Uscita: 14 Dicembre 2020

Commedia irriverente che racconta la provincia italiana da un punto di vista diverso: quello della polizia. Il Commissario Cinardi è appena arrivato ad Apulia: dopo un passato da grande poliziotto ora conta solo i giorni che lo separano dalla pensione, e non c’è posto migliore della “città più tranquilla d’Italia”, le cose, però, non andranno proprio come si aspetta.

In onda su: Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Tiny Pretty Things

Uscita: 14 Dicembre 2020

Dopo il sabotaggio di una studentessa modello in un’esclusiva accademia di danza a Chicago, la sostituta entra in un mondo di bugie, tradimenti e concorrenza spietata.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 1

Black Monday

Uscita: 15 Dicembre 2020

Black Monday è una dark comedy che ci porta a rivivere il lunedì nero di Wall Street, quando la borsa crollò mettendo in subbuglio il mercato finanziario. Seguiremo la vicenda dagli occhi di un gruppo di dipendenti del The Jammer Group, in una seconda stagione che porrà l’attenzione sulle conseguenze del crollo e su quello che accadde in seguito.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Song Exploder: Canzoni al microscopio

Uscita: 15 Dicembre 2020

Come nasce l’ispirazione? In questa serie tratta dal popolare podcast, i musicisti rivelano i loro pensieri intimi e il processo creativo dietro ai loro brani. Il musicista Hrishikesh Hirway presenta questa serie di documentari intimi tratta dal popolare podcast.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 2

The Expanse

Uscita: 16 Dicembre 2020

La quinta stagione di The Expanse continua a narrare la storia degli umani che in massa abbandonano il sistema solare in cerca di una nuova casa e di un nuovo inizio in mondi simili alla Terra. Le conseguenze dello sfruttamento secolare della Cintura sono ormai reali e la resa dei conti è inevitabile. Per l’equipaggio della Rocinante e per i leader dei Pianeti Interni e della Cintura il passato e il presente collidono, e il futuro riserva sfide che avranno conseguenze su tutto il sistema solare.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 5

Anitta: Made In Honorio

Uscita: 16 Dicembre 2020

In questo documentario intimo, la regina del pop brasiliano Anitta parla della fama, della famiglia e della sua feroce etica lavorativa, rivelando la donna dietro i successi. Vincitrice del MTV Europe Music Award e artista di platino, Anitta è una delle cantanti più famose in Brasile.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Lo Squartatore

Uscita: 16 Dicembre 2020

Alla fine degli anni ’70, la polizia britannica cerca di identificare e catturare il serial killer noto in tutto il mondo come lo Squartatore dello Yorkshire.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

How To Ruin Christmas: Il Matrimonio

Uscita: 16 Dicembre 2020

La figlia prodiga Tumi torna a casa per Natale e riesce a rovinare i preparativi per le nozze della sorella. Ora deve sistemare le cose prima che sia troppo tardi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

El Cid

Uscita: 18 Dicembre 2020

Serie segue la storia di Rodrigo “Ruy” Diaz de Vivar, detto El Cid, eroe nazionale spagnolo ma anche uno dei personaggi più misteriosi e complessi della storia del paese. Lo show si concentra sugli anni della gioventù di Ruy, ossia il momento in cui diventò un fedele vassallo, cavaliere ed eroe per la corona.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Storico

Storico Numero stagioni: 1

The Grand Tour presents: A Massive Hunt

Uscita: 18 Dicembre 2020

Dopo le spericolate avventure acquatiche nel Mekong, l’intrepido trio si ritrova su quattro ruote per la sua ultima avventura nelle esotiche isole di Reunion e Madagascar. A bordo di tre auto sportive Richard, James e Jeremy sono convinti di affrontare un viaggio tranquillo e divertente quando arrivano a Reunion e si lanciano a gran velocità sul tratto di asfalto più costoso del mondo: una sbalorditiva strada costruita sul mare.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Sportivo

Sportivo Numero stagioni: 1

Natale con uno Sconosciuto

Uscita: 18 Dicembre 2020

Stanca dei continui commenti sul suo essere eternamente single, Johanne si mette a cercare un fidanzato da portare a casa per Natale. Ha 24 giorni di tempo per riuscirci. Ida Elise Broch e Felix Sandman recitano in questa commedia romantica per le feste di Per-Olav Sørensen (“Quicksand”).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Sweet Home

Uscita: 18 Dicembre 2020

Mentre gli umani si trasformano in mostri selvaggi e seminano terrore, un adolescente problematico e i suoi vicini di appartamento combattono per sopravvivere e per mantenere la loro umanità. Song Kang (“Love Alarm”) affronta il pericolo dietro ogni angolo in questo thriller mostruoso basato sul webtoon con lo stesso nome.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller, Horror

Thriller, Horror Numero stagioni: 1

Bob Hearts Abishola

Uscita: 19 Dicembre 2020 (episodi 17-20)

La storia vede l’imprenditore Robert “Bob” Wheeler (interpretato da Billy Gardell), colpito da un infarto che lo porta al ricovero in ospedale. Dopo il risveglio resterà colpito dall’infermiera Abishola (Folake Olowofoyeku), che cercherà di conquistare in ogni modo nel corso di questa prima stagione.

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

A.P. Bio

Uscita: 19 Dicembre 2020

La sitcom, creata da Mike O’Brien, vede come protagonista Jack Griffin (interpretato da Glenn Howerton), insegnante di biologia che pianifica la sua vendetta contro chi gli ha impedito di raggiungere il lavoro dei suoi sogni.

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 3

Brave New World

Uscita: 20 Dicembre 2020

Bernard Marx e Lenina Crowne, cittadini di di New London, vivono da sempre in un rigido ordine sociale dove la pace e la stabilità è raggiunta attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della storia stessa. Curiosi di esplorare la vita oltre le restrizioni, i due si imbarcano in una vacanza nelle Terre Selvagge, dove vengono coinvolti in una violenta e straziante ribellione. Bernard e Lenina vengono salvati da John il Selvaggio, che fugge con loro a New London. L’arrivo di John nel Nuovo Mondo minaccia di interromperne l’armonia, e lascia la coppia ad affrontarne le conseguenze.

In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

His Dark Materials

Uscita: 21 Dicembre 2020

Ispirata ai romanzi di Phillip Pullman, torna Queste Oscure Materie, con una seconda stagione molto attesa, che prenderà ispirazione da “La lama sottile”, il secondo capitolo della trilogia del noto scrittore.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 2

Bridgerton

Uscita: 25 Dicembre 2020

Tratta dai bestseller sulla potente famiglia Bridgerton, la serie segue le vicende di questi otto fratelli molto uniti in cerca dell’amore.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller, Horror

Thriller, Horror Numero stagioni: 1

Yearly Departed

Uscita: 30 Dicembre 2020

Un ironico memorial per un anno che in realtà deve ancora finire. Lo show raccoglie una serie di elogi funebri al 2020, in cui una squadra di comiche parlerà di tutto ciò che abbiamo perso negli ultimi mesi.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Tin Star

Uscita: 30 Dicembre 2020

Dopo la sorprendente rivelazione che ha segnato il finale della stagione precedente, torna la famiglia Worth, con la terza e ultima tornata di episodi che andrà a chiudere definitivamente la serie.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 3

Veronica Mars

Uscita: 31 Dicembre 2020

Kristen Bell torna a vestire i panni dell’investigatrice privata a Neptune, sconvolta da una serie di omicidi che minacciano il settore del turismo. La Mars Investigations viene assunta dai genitori di una delle vittime per trovare l’assassino.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 4

Le terrificanti avventure di Sabrina

Uscita: 31 Dicembre 2020

Magia e malefatte segnano il percorso di Sabrina, metà umana e metà strega, che si barcamena tra la vita da adolescente e l’eredità della famiglia, la Chiesa della Notte. Kiernan Shipka (“Mad Men”) recita in questo adattamento di Roberto Aguirre-Sacasa (“Riverdale”) del fumetto horror. In arrivo la quarta ed ultima stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller, Horror

Thriller, Horror Numero stagioni: 4

Le serie cancellate a Dicembre 2020

One Day at a Time (Pop) cancellato dopo 4 stagioni

cancellato dopo 4 stagioni The Order (Netflix) cancellato dopo 2 stagioni

cancellato dopo 2 stagioni The Outsider (HBO) cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione Interrogation (CBS All Access) cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione Castle Rock (Hulu) cancellato dopo 2 stagioni

cancellato dopo 2 stagioni Connecting (NBC) cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione Filthy Rich (Fox) cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione NeXt (Fox) cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione Brave New World (Peacock) cancellato dopo 1 stagione