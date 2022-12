Da quando James Gunn e Peter Safran hanno preso le redini dei DC Studios, è avvenuto un vero e proprio cataclisma all’interno dell’Universo Cinematografico DC. Tra film cancellati come Wonder Woman 3 e attori che hanno perso il ruolo a tempo indeterminato come Henry Cavill nei panni di Superman, sono molti a chiedersi quale sarà il futuro di tante altre pellicole e attori. Tra questi vi è Zachary Levi che recentemente ha pubblicato un video tramite Instagram in cui ha voluto assicurare i fan sul futuro di Shazam!.

Shazam!: le parole di Zachary Levi sul futuro del personaggio

L’attore, attualmente impegnato per il prossimo film Shazam! Furia degli Dei, ha dichiarato di non sapere esattamente cosa gli possa riservare il futuro, ma ha piena fiducia nei piani di Gunn e Safran. Il video è arrivato dopo numerosi tweet spaventati di un suo possibile recast a cui l’attore aveva comunque risposto in maniera ironica:

“”Oooh, non crederei realmente a tutto quello che vedi in internet. Sono Gucci, Ash. Siamo tutti Gucci“.

Oooh, I really wouldn’t go believing everything you see on the internet. I’m Gucci, Ash. We all Gucci. https://t.co/684SarbP1P — Zachary Levi (@ZacharyLevi) December 20, 2022

Nel video, in sostanza, Zachary Levi afferma:

“Non sono io il capo, non ho idea di cosa diavolo accadrà alla fine, ma posso dirvi senza ombra di dubbio che… Ascoltate, ho adorato Walter Hamada. L’ho amato come capo, lo amo come essere umano e spero di lavorare con lui ovunque vada. Ma non avrei potuto scegliere due persone migliori [Gunn e Safran] per tracciare la nuova strada dell’Universo DC. A questo punto, in questo momento, sono ancora quel personaggio. Non ho avuto conversazioni con i capi, ma abbiamo un film che uscirà letteralmente a marzo. Non ho idea di cosa mi succederà alla fine. Tuttavia penso di essere in una posizione abbastanza buona…”.

Shazam! Furia degli Dei mostrerà Billy Batson e i suoi fratelli adottivi costretti a tornare in azione per combattere le Figlie di Atlas. Devono impedire loro di usare un’arma che potrebbe distruggere il mondo e i poteri della famiglia degli Shazam!.

Il film è interpretato da Asher Angel e Zachary Levi nei panni di Billy Batson / Shazam!, Grace Caroline Currey nei panni di Mary Bromfield, Adam Brody nel ruolo di Freddy, Faithe Herman in quello di Darla Dudley, Meagan Good nei panni di Darla, Ian Chen sarà Eugene Choi, Ross Butler nel ruolo di Eugene, Jovan Armand nel ruolo di Pedro Pena, D.J. Cotrona nei panni di Pedro, Marta Milans nei panni di Rosa Vasquez e Cooper Andrews in quelli di Victor Vasquez. I nuovi membri del cast includono anche Rachel Zegler in un ruolo attualmente sconosciuto, Helen Mirren come Hespera e Lucy Liu come Kalypso. Shazam! Furia degli Dei uscirà esclusivamente nei cinema italiani il 16 marzo 2023.