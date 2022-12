Hot Toys è pronta a dare vita a un nuovo personaggio Marvel che potrà prendere posto a breve nelle collezioni di tutti gli appassionati del franchise. Direttamente dal, Hot Toys propone una nuova action figure dedicata al personaggio di Jennifer Walters alias She-Hulk, l’avvocato specializzato in casi legali di origine sovrumana presso il suo studio legale. Scopriamo insieme maggiori dettagli di questa nuova figure da collezione.

She-Hulk da Hot Toys

Apparsa abbastanza recentemente sulla piattaforma streaming Disney Plus, She-Hulk è ora pronta ad entrare nelle collezioni di tutti i fan grazie alla nuova action firmata Hot Toys. Come possiamo ammirare dalle immagini ufficiali, la figure vanta le classiche caratteristiche che siamo ormai soliti apprezzare in questo tipo di produzioni. Nello specifico, l’attenzione ai particolari è estrema, così come la ricerca spasmodica da parte dei designer nel restituire agli appassionati un prodotto quanto più somigliante possibile alla versione “reale” del personaggio dalla quale prende diretta ispirazione.

Foto via Sideshow ©Hot Toys

Tra le caratteristiche tecniche spiccano la presenza di due bulbi oculari orientabili, i lunghi capelli scolpiti nonché la grande cura nella realizzazione dell’outfit comprensivo di scarpe da ginnastica. Nel suo complesso la figure è alta circa 35 cm, essendo di fatto realizzata nell’ormai collaudata scala 1/6, e vanta la presenza di oltre 30 punti di snodo alle articolazioni.

Gli accessori

Come tante altre proposte analoghe targate Hot Toys, anche questa action figure viene proposta sul mercato dotata di numerosi accessori extra. Tra questi troviamo, ad esempio, ben 10 mani con differenti aperture, un telefono e una base espositiva in grado di dare la massima stabilità alla figure anche nelle pose più dinamiche.

Prezzo e data di uscita

L’action figure di She-Hulk da Hot Toys è attualmente disponibile per il preordine al prezzo di 300 dollari. La sua distribuzione è prevista durante i primi sei mesi del 2024. Per ulteriori immagini o informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina del distributore ufficiale.

Vi ricordiamo infine che la serie TV She-Hulk è attualmente disponibile sulla piattaforma Disney Plus.