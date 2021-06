Shonen Jump Plus lancia MILLION TAG, un reality per gli autori del futuro

Shonen Jump Plus ha presentato sul suo sito ufficiale, MILLION TAG, un nuovo reality show per scoprire quale sarà il prossimo autore di manga numero uno. Nello show gli artisti si daranno letteralmente battaglia per scoprire chi tra loro è il migliore in assoluto!

MILLION TAG: in cosa consiste

Il programma MILLION TAG sarà composto da otto episodi e debutterà sul canale YouTube ufficiale della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha il prossimo venerdì 2 luglio alle 6:00 p.m.

Il programma seguirà sei squadre, ognuna con un potenziale creatore di manga e un editore di manga, oppure una delle squadre può essere composta da uno scrittore e un artista di manga invece di un creatore della Shueisha, mentre competono in quattro sfide.

L’artista che risulterà il vincitore riceverà un premio di 5 milioni di yen, circa a 40 mila euro, e l’opportunità di serializzare il suo manga su Shonen Jump+, la raccolta in volume del manga e il suo adattamento anime.

I presentatori del programma sono il trio comico YONSENTOSHIN e la doppiatrice Ayane Sakura. I giudici ospiti nella sfida finale includono il creatore di Tatsuki Fujimoto, creatore di Chainsaw Man edito in Italia dalla Planet Manga e Yūji Kaku, creatore di Hell’s Paradise: Jigokuraku edito nel nostro paese dalla J-POP (recuperate il primo volume su Amazon!)

Questo il video di presentazione dello show:

A proposito di Chainsaw Man

Chainsaw Man è scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto ed è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 3 dicembre 2018 al 13 dicembre 2020. Il manga è entrato nell’arco finale il 9 novembre 2020 e si è concluso il 13 dicembre dello stesso anno.

In Italia è edito dalla Planet Manga che ha pubblicato il quinto volume il 7 giugno di quest’anno:

Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

È stato confermato che Chainsaw Man godrà di un adattamento animato e che a occuparsi della realizzazione dell’anime sarà Studio Mappa, lo stesso di Jujutsu Kaisen e L’Attacco dei Giganti 4.