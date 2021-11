Sir Gawain e il Cavaliere Verde, recensione: leggende arturiane su Amazon Prime Video

Sir Gawain e il Cavaliere Verde è un film diretto da David Lowery con Dev Patel (The Millionaire, Chappie) basato su Sir Gawayn and the Grene Knight, poema cavalleresco del ‘400 che racconta una leggenda arturiana. Questa versione originale della storia, proprio per il periodo storico in cui è stato scritta, presenta un lessico che risulterebbe piuttosto ostico da comprendere appieno per chiunque non sia un filologo.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Per nostra fortuna, però, un filologo ha pensato bene di modernizzare il linguaggio di questo romanzo storico, dando anche la propria visione e interpretazione agli eventi narrati. Nasce così Sir Gawain e il Cavaliere Verde, la versione definitiva di uno dei romanzi cavallereschi classici per eccellenza, per mano di un filologo e scrittore fantasy d’eccellenza: J.R.R. Tolkien. Come filologo, Tolkien ha reso il lessico di Sir Gawayn and the Grene Knight più attuale, fluido e scorrevole, e come scrittore ne ha dato la propria personale rilettura. Il risultato finale è per l’appunto il romanzo di J.R.R. Tolkien Sir Gawain e il Cavaliere Verde, che potete trovare in una edizione che include anche i due racconti Perla e Sir Orfeo qui su Amazon.

Sir Gawain e il Cavaliere Verde è la storia di Sir Gawain, uno dei cavalieri della Tavola Rotonda di re Artù, nonché suo nipote. Un giorno, giunge al castello una creatura misteriosa: un cavaliere verde. Il cavaliere è giunto lì per una sfida: chiunque fra i presenti potrà infliggergli un colpo, a patto che, a distanza di un anno, l’intrepido cavaliere andrà da lui per ricevere in cambio lo stesso colpo.

Sir Gawain e il Cavaliere Verde: quando l’onore è tutto

Sir Gawain e il Cavaliere Verde non è il classico film fantasy avventuroso, ricchissimo di personaggi e di battaglie epiche stile Il Signore degli Anelli, per intenderci. Si tratta di un film del tutto diverso, in cui i silenzi, le espressioni del viso, i colori e il simbolismo la fanno da padrone. Di per sé la storia potrebbe anche sembrare poco interessante, ma va inserita nel suo contesto storico: Sir Gawain e il Cavaliere Verde è un poema del XIV secolo, un periodo in cui il romanzo cavalleresco era molto in voga.

Uno dei tratti che accomunano le opere che appartengono a questo genere narrativo consiste proprio nell’elogio del coraggio e nell’onore di cui si fanno portatori i cavalieri protagonisti. Sir Gawain e il Cavaliere Verde è proprio questo: il fulcro non è infatti l’avventura o il combattimento in sé, ma l’onore stesso di Sir Gawain. Un onore e un senso del dovere che lo spingono a mantener fede alla parola data, anche se questo significa andare incontro a morte certa.

Sir Gawain e il Cavaliere Verde racconta la storia di un uomo che va incontro al suo destino a testa alta, anche se sarebbe stato per lui molto semplice vivere una vita tranquilla: gli sarebbe bastato non intraprendere il suo viaggio. Ma che vita avrebbe potuto vivere uno dei Cavalieri di re Artù spogliato del proprio onore e del proprio coraggio? Perché questo sarebbe successo a un cavaliere che non mantiene fede alla propria parola. E cosa resta di un cavaliere, senza il suo onore?

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

In un’epoca in cui l’onore era tutto, quella scelta che a noi sembra così semplice, così ovvia, per Sir Gawain non esiste nemmeno, perché per lui che è un cavaliere onorevole non vi è altra scelta che andare alla ricerca del misterioso Cavaliere Verde per farsi colpire da lui.

Sir Gawain e il Cavaliere Verde: un film introspettivo

Sir Gawain e il Cavaliere Verde è dunque una pellicola fortemente introspettiva, tutta incentrata sul suo protagonista e il suo viaggio alla ricerca del suo sfidante. Durante il tragitto si imbatterà in creature sovrannaturali e in bizzarri benefattori, ma si tratta di un film molto visivo, in cui i dialoghi non sono molto presenti. Eppure, troverete che la narrazione non è poi così semplice da seguire, per via di un affascinante espediente.

Proprio perché i personaggi parlano poco (considerando anche che per gran parte del suo viaggio Sir Gawain sarà da solo), è molto importante prestare attenzione, oltre che ai dialoghi, anche e soprattutto a quelle sezioni in cui sono del tutto o quasi assenti: guardate le scene con attenzione, osservate il paesaggio, cercate di comprendere il significato di quelle immagini. Molti passaggi non sono infatti spiegati in maniera esplicita, ma dovrete essere voi a ricollegare ciò che state vedendo a ciò che avete già visto, per poter dare una spiegazione plausibile a qualcosa che sembrerebbe a uno sguardo disattento semplicemente buttato lì un po’ a caso.

Ma chi è il Cavaliere Verde?

Nessuno lo sa, ma non ha importanza ai fini della narrazione, che non vuole esplorare l’identità e gli intenti di questa creatura, ma raccontarci la missione di Sir Gawain: difendere il proprio onore.

Una storia da raccontare

Sir Gawain e il Cavaliere Verde non è solo una gioia per gli appassionati del romanzo cavalleresco, ma è un film di indubbio valore che affascina anche chiunque sia alla ricerca di un film fantasy diverso dal solito. Il simbolismo e l’espressività degli attori, in particolare del protagonista Dev Patel, sono ammalianti, e ci conducono in un mondo magico parlandoci di una storia inusuale con un linguaggio cinematografico inusuale per una storia fanatsy, almeno nell’immaginario collettivo.

Il forte cromatismo che caratterizza alcune sequenze di Sir Gawain e il Cavaliere Verde, le creature fantastiche e un’atmosfera carica di mistero contribuiscono a creare un insieme organico e visivamente affascinante, per il quale lo sceneggiatore e regista David Lowery ha dichiarato le sue fonti di ispirazione: Dracula di Bram Stoker (Francis Ford Coppola), The Dark Crystal (Frank Oz, Jim Henson), La Passione di Giovanna D’Arco (Carl Theodor Dreyer), Marie Antoinette (Sophia Coppola), Willow (Ron Howard)

Se siete curiosi di saperne un po’ di più, qui di seguito potete trovare il video in cui David Lowery parla dei film che lo hanno influenzato nella creazione del suo Sir Gawain e il Cavaliere Verde:

In conclusione, Sir Gawain e il Cavaliere Verde è un film fantasy intenso e affascinante che unisce a una ricerca visiva e cromatica quasi di stampo pittorico a una narrazione a tratti ermetica, poco incline alla spiegazione semplice e più propensa alla stimolazione della riflessione nello spettatore. Una storia eroica che di certo non mancherà di stupire e ammaliare gli appassionati del genere fantasy in generale e del romanzo cavalleresco in particolare.

Sir Gawain e il Cavaliere Verde sarà distribuito in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 16 novembre 2021. Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.