Sky e NOW: le principali novità dal 6 al 12 giugno

Giugno si appresta a essere un mese ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 6 al 12 giugno 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW.

The Keeper – La leggenda di un portiere

Uscita: domenica 6 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Collection – Sport Movies e in streaming su NOW

Film sul calcio ispirato a una storia vera, ambientata alla fine della Seconda guerra mondiale. Il paracadutista tedesco Bernhard Trautmann viene catturato dall’esercito inglese per essere spedito in diversi campi di prigionia nel nord dell’Inghilterra.

Arrivato nel Lancashire, l’allenatore di una squadra di calcio dilettante locale, il St. Helens Town, scopre per caso in Bernhard le sue qualità tra i pali.

Security

Uscita: lunedì 7 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva in prima assoluta su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Due) il nuovo film Sky Original Security, diretto da Peter Chelsom e ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), già acclamato autore de Il capitale umano. Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio Muccino, Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto Contarello e Sara Mosetti, il film è interpretato da Marco D’Amore che ne è protagonista accanto a Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio. Peter Chelsom si è avvalso anche della collaborazione del direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar nel 2010 per Avatar.

In estate Forte dei Marmi è una cittadina tranquilla, un piccolo angolo di paradiso per i suoi cittadini benestanti. In inverno le giornate si accorciano, le notti si allungano e le ville diventano piccole fortezze custodite da sofisticati circuiti di telecamere di sicurezza. Questa è una storia invernale, una storia che sconvolge le vite dei propri personaggi e li cambia per sempre. Quando la paura abita all’interno delle case e delle persone, qual è il prezzo della sicurezza?

Amore a seconda vista

Uscita: martedì 8 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

François Civil diretto da Hugo Gélin in una commedia romantica dal tocco soprannaturale. Raphael ha tutto: una bella casa, successo come scrittore di best seller e sua moglie Olivia.

Una mattina, dopo una sbronza e una lite accesa con la moglie, Raphael si sveglia in un mondo parallelo in cui lavora come insegnante di scuola media e sua moglie è una famosa concertista impegnata con un altro uomo. Riuscirà a riconquistarla?

Omicidio a Easttown – Mare of Easttown

Uscita: da mercoledì 9 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

A dieci anni dal debutto in TV con la premiata Mildred Pierce, Kate Winslet di nuovo protagonista di una miniserie HBO, Omicidio a Easttown, di cui è anche produttrice. L’attrice premio Oscar per The Reader – A voce alta interpreta Mare Sheehan, una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un caso di omicidio mentre la sua vita va a rotoli. La serie è un crime drama che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse, e come la famiglia e i drammi del passato possano definire il nostro presente.

La storia di Omicidio a Easttown, che si inserisce alla perfezione nella categoria “small town mystery”, è ambientata nei sobborghi di Philadelphia. Al centro troviamo la disincantata detective Mare Sheehan, che si ritrova a indagare sull’omicidio di una giovanissima ragazza madre in un momento in cui deve affrontare anche una serie di problemi personali legati al suo travagliato passato più recente. Mare, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, nel frattempo è tormentata pure da un altro caso vecchio ormai di un anno e mai risolto, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola. Un caso che l’ha messa a dura prova e che ha spaccato la comunità, sempre più scettica sulle sue capacità. In un mondo così piccolo in cui tutti si conoscono non ci si può nascondere…o forse sì?

Black Arts Matters

Uscita: sabato 12 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Ispirato dalla storica mostra del 1976 del compianto David Driskell Two Centuries of Black American Art il documentario offre un’introduzione illuminante al lavoro di alcuni dei principali artisti visivi afrodiscendenti che lavorano oggi. Diretto da Sam Pollard il film mette in luce lo straordinario impatto della mostra di Driskell su generazioni di artisti neri che hanno rivendicato il loro legittimo posto nel mondo dell’arte del 21 secolo.

Intrecciando intuizioni e contesto di studiosi e storici, insieme alle interviste di una nuova generazione di curatori e artisti afroamericani che lavorano tra cui Theaster Gates, Kerry James Marshall, Faith Ringgold Amy Sherald e Carrie Mae Weems il documentario è uno sguardo ai contributi di Artisti afrodiscendenti statunitensi nel mondo dell’arte contemporanea.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW TV Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW.