Sky e NOW: le principali novità dall’25 al 31 luglio

Luglio continua a essere un mese ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 25 al 31 luglio 2021.

1944 – La Battaglia di Cassino

Uscita: domenica 25 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Franco Nero nella ricostruzione di una delle battaglie più dure dell’intera campagna italiana. Lazio, inverno 1944.

Durante la lenta e difficile avanzata delle forze Alleate nell’Italia centrale, un piccolo drappello di soldati americani riceve l’ordine di affrontare la salita di una ripidissima collina dalle parti di Cassino per scoprire la reale posizione dell’esercito tedesco e per accertarsi che si stia effettivamente ritirando.

Blackbird – L’ultimo abbraccio

Uscita: lunedì 26 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Susan Sarandon, Kate Winslet, Sam Neill e Mia Wasikowska nel nuovo film Sky Original, una storia di coraggio diretta da Roger Michell (Notting Hill, Rachel). Tre generazioni di una famiglia molto unita decidono di trascorrere il fine settimana insieme a mamma Lily, malata terminale che ha scelto la via del suicidio assistito.

L’intera famiglia sostiene con convinzione la decisione della donna, ma tutto cambia quando le figlie le svelano un segreto fino a quel momento mai rivelato.

In Treatmen – St.4

Uscita: da martedì 27 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Protagonista al centro del racconto di questa quarta stagione è la dottoressa Brooke Taylor. Analista attenta e sensibile, prende il posto che nelle precedenti tre stagioni era di Gabriel Byrne. La dottoressa Taylor è interpretata da Uzo Aduba attrice premiata più volte agli Emmy per le sue interpretazioni in Mrs. America e Orange is The New Black. La nuova stagione della serie è ambientata nella Los Angeles dei giorni nostri e porta un gruppo di pazienti eterogeneo in terapia con Brooke mentre affrontano una serie di loro preoccupazioni e problemi rilevanti e attuali.

Mentre si trova ad affrontare alcune questioni personali alquanto delicate, la dottoressa Brooke Taylor, una rinomata psicoterapeuta, si occupa di tre pazienti in cura da lei, Eladio, Colin e Laila. Eladio lavora come infermiere privato presso una famiglia facoltosa. Colin è un milionario che recentemente è stato in prigione per reati finanziari, Laila è una teenager in lotta col mondo, con sé stessa e con sua nonna Rhonda. E poi ci sono Rita, la migliore amica di Brooke, e Adam, il suo compagno, una storia che va avanti tra alti e bassi.

Beecham House

Uscita: da sabato 28 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW

Avventura, drammi familiari e contrasti culturali nell’affascinante India Coloniale sono alcune delle ragioni del successo di questo period drama creato, scritto e diretto dalla celebre regista britannica di origini indiane Gurinder Chadha (Sognando Beckham). 1795, India. L’ex soldato britannico John Beecham (il Tom Bateman di Assassinio sull’Orient Express, Da Vinci’s Demons e Dietro i suoi occhi) si trasferisce a Dehli con i suoi servitori locali e un figlio di pochi mesi di chiare origini miste.

Dopo aver lasciato la British Trade Company, Mr. Beecham spera di ottenere la licenza per il commercio direttamente dall’imperatore, ma un generale francese che gode della piena fiducia della famiglia reale si oppone apertamente alla sua richiesta, mettendogli i bastoni tra le ruote. Mentre John cerca di adattarsi alla sua nuova vita, presso Beecham House arrivano svariati ospiti e familiari più o meno graditi e attesi che portano con loro tutta una serie di complicazioni personali ma anche politiche. Ma a cosa è stato dovuto quel trasferimento? E chi è la vera madre del figlio di John? Quali misteri nasconde il suo passato?

Mika – Concerto a Versailles

Uscita: giovedì 29 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

“Voglio dimostrare di essere il prodotto dell’incontro tra il mondo classico e quello pop”: le parole di Mika suonano come una dichiarazione di intenti, una vera e propria promessa. Che verrà mantenuta giovedì 29 luglio quando, in prima tv assoluta, approderà su Sky e NOW il suo eccezionale live. Si tratterà uno straordinario evento registrato presso la leggendaria Royal Opera di Versailles, il luogo che porta l’arte ai più alti livelli nel cuore di una reggia in cui si è scritta la storia. Un appuntamento imperdibile per uno show che mostra una prospettiva diversa della popstar internazionale, artista globale tra le più amate in Italia, che quest’anno tornerà a sedere al tavolo dei giudici di X Factor (in arrivo a settembre su Sky).

Accompagnato dall’orchestra della Royal Opera di Versailles, diretta da Stefan Plewniak, Mika accoglierà sul palco alcuni grandi e prestigiosi ospiti, come il violoncellista Gautier Capuçon, il chitarrista classico Thibaut Garcia o il controtenore Jakub Józef Orliński. E ancora, il pianista e tastierista Vincent Bidal, la soprano Ida Falk-Winland e il coro Gospel Pour 100 Voix. Non mancheranno il cantante britannico Max Taylor e il chitarrista Timothy Van Der Kuil, musicisti di lungo corso e membri storici della band con cui Mika, nel corso della sua carriera, ha girato il mondo con i suoi tour.

The Vigil – Non ti lascerà andare

Uscita: venerdì 30 luglio alle ore 21.00 in prima visione su Sky Cinema Suspence e in streaming su NOW

Alle radici della cultura ebraica per un horror fatto di tensione e macabri rituali, dai produttori di Halloween e Insidious.

Un giovane ebreo di New York accetta di vegliare un defunto seguendo i dettami della sua religione. Rimasto da solo con il cadavere, sarà il testimone di eventi soprannaturali dietro i quali si nasconde una creatura malvagia.

Imprevisti digitali

Uscita: sabato 31 luglio alle ore 21.15 e in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Orso d’argento al Festival di Berlino 2020 per la commedia del duo registico Delépine-Kervern. In un quartiere periferico vivono tre vicini di casa alle prese con il mondo dei social media: la divorziata Marie si trova coinvolta nel tentativo di far cancellare dalla rete un video che la riprende in attività sessuale;

Bertrand cerca di proteggere la figlia che è vittima di cyberbullismo; e Christine è entrata nel giro del trasporto Uber, ma ritiene che la valutazione che le viene attribuita sia nettamente inferiore alla qualità delle sue prestazioni come autista.

Le altre uscite

NOW – Domenica 25 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW

– Domenica 25 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW WE ARE THE THOUSAND – Lunedì 26 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Lunedì 26 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW THE KELLY GANG – Martedì 27 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Martedì 27 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW CROWN VIC – Mercoledì 28 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Mercoledì 28 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW LA VITA SECONDO SAM – Mercoledì 28 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Mercoledì 28 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW BENE MA NON BENISSIMO – Giovedì 29 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Giovedì 29 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW SAVING PELICAN 895 – Giovedì 29 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW

– Giovedì 29 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW PAOLO ROSSI, UN CAMPIONE È UN SOGNATORE CHE NON SI ARRENDE MAI – Venerdì 30 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Venerdì 30 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW CAMPING – Da sabato 31 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

– Da sabato 31 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV SKY CINEMA COLLECTION – LIAM NEESON MANIA – Da sabato 31 luglio a venerdì 6 agosto in prima visione su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

– Da sabato 31 luglio a venerdì 6 agosto in prima visione su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW OMAGGIO AD ALAN PARKER – Sabato 31 luglio alle 21.00 in prima visione su Sky Cinema Drama e in streaming su NOW

