Skybound pubblicherà Transformers e G.I. Joe? L’etichetta di Robert Kirman (Invincible, The Walking Dead) sarebbe in procinto di chiudere un accordo con Hasbro per pubblicare, presumibilmente a partire dal 2023, i fumetti dei due amatissimi franchise sotto il suo marchio.

Skybound pubblicherà Transformers e G.I. Joe? Cosa sta accadendo?

Da parecchie settimane circola insistentemente la voce secondo la quale Hasbro stia rinegoziando i diritti di pubblicazione per i fumetti di alcuni suoi franchise che traslocherebbero dalla IDW, casa editrice che da metà anni 2000 pubblica tutto quello che è legato al noto marchio di giochi e action figures, in favore di un’altra etichetta.

Dopo innumerevoli voci di corridoio, The Hollywood Reporter ha riportato, nella nottata italiana, che Hasbro sarebbe vicinissima a chiudere un accordo con Skybound per la pubblicazione di Transformers e G.I. Joe. Per ora non si menzionano gli altri franchise ma è evidente che i contatti siano “preliminari”. Il sito inoltre riporta che lo stesso Robert Kirkman sia sceso in campo nella trattativa in quanto grande fan dei due brand.

È lapalissiano che un passaggio di diritti da IDW a Skybound muterebbe notevolmente il panorama delle pubblicazioni negli Stati Uniti ma anche in Italia. I due franchise infatti non hanno mai goduto di una esposizione ottimale neanche in tempi recenti e un passaggio delle pubblicazioni per l’etichetta di Robert Kirkman, oltre a garantire un eventuale rilancio con un sempre apprezzabile numero 1, aprirebbe le porte anche per una pubblicazione italiana più organica con saldaPress, editore “esclusivista” di Skybound nel nostro paese.

IDW acquisì la licenza di Transformers nel 2005 e successivamente quella di G.I. Joe nel 2008. Precedentemente le licenze erano in mano alla, ora defunta, Dreamwave Productions mentre la seconda alla Devil’s Due Publishing che pubblicava proprio come etichetta in seno alla Image. Originariamente entrambe le serie a fumetti dei franchise vennero lanciate da Marvel negli anni ’80.