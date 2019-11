Small World: annunciata le versione in World of Warcraft

In arrivo nel 2020 un'edizione di Small World a tema World of Warcraft

Novità dall’edizione 2019 della Blizzcon, dove alcuni prototipi di una nuova edizione di Small World a tema World of Warcraft sono stati mostrati. Proprio così, il celebre gioco da tavolo fantasy Small World darà vita ad un’edizione speciale ambientata su Azeroth e dintorni.

I prototipi mostrati, tra cui facevano capolino delle tessere personaggio, degli artwork e qualche token erano accompagnati da una targhetta di presentazione recante i loghi di Blizzard Entertainment e Asmodee sul quale era possibile leggere:

Gioco in scatola di World of Warcraft in arrivo!

Blizzard in collaborazione con Asmodee, uno dei principali editori internazionali di giochi da tavolo, presenterà un gioco da tavolo basato su World of Warcraft.

La nuova edizione del gioco da tavolo Small World, di prossima uscita, catturerà il mondo di Azeroth includendo nell’esperienza di gioco orchi, elfi e altro ancora. – Disponibile a partire dalla primavera 2020 –

Le immagini dei prototipi sono state pubblicate da un utente del forum di Boardgamegeek, potete vederle seguendo questo link.

Purtroppo, oltre queste immagini, non sono stati diffusi altri dettagli su questa nuova edizione di Small World e quindi al momento non sappiamo in che misura il tema “warcraftiano” inciderà sulle meccaniche classiche di questo gioco.

Bisogna però ammettere che un gioco come Small World, in cui l’elemento core ruota intorno al controllo del territorio da parte di una razza, la vestizione del proprio format con questo popolare mmorpg risulta particolarmente appropriato, soprattutto se si considerano le tematiche e il gameplay della sua prima incarnazione, la cosiddetta “Vanilla WOW”.

WOW infatti, dopo il lancio di World of Warcraft Classic quest’estate, sta vivendo un vero e proprio revival che ha visto il ritorno sulla vecchia Azeroth da parte di moltissimi utenti.

Siamo così molto curiosi di vedere i futuri sviluppi legati a questa nuova partnership tra Blizzard Entertainment e Asmodee, di cui non mancheremo di tenervi aggiornati non appena avremo maggiori informazioni.