Disponibili le istruzioni della Spada laser di Yoda

Vi siete persi l’omaggio del set LEGO Star Wars # 6346098 Spada Laser di Yoda e volete costruirvela con il vostro sfuso? Le istruzioni sono disponibili grazie al noto sito Promobricks.de! Antefatto: alcuni fortunati che lo scorso 16 settembre sono riusciti ad acquistare il set LEGO Star Wars # 75290 Taverna Mos Eisley (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) al day one, sono riusciti ad avere in omaggio il set GWP (Gift With Purchase) LEGO Star Wars # 6346098 Spada Laser di Yoda, ovvero la riproduzione in scala ridotta della impugnatura della Spada Laser dell’anziano Maestro Jedi.

Purtroppo, come sempre accade al day one del lancio di un set importante per questo tipo di omaggi, il set GWP è stato bruciato nel giro di pochissime ore, lasciando a bocca asciutta la gran parte dei collezionisti e appassionati. Fortuna vuole che lo staffi di Promobricks.de ha messo le istruzioni a disposizione di tutti noi.

Ovviamente, costruendola con il proprio sfuso, si dovrà fare a meno del badge (Tile Modified 4 x 6 with Studs on Edges) stampato:

Il set è stato fin da subito piuttosto esclusivo: da una parte, le scorte su LEGO Shop@Home sono stare letteralmente bruciate nelle prime ore dal lancio, nel contempo anche i negozi (LEGO Brand Store all’estero ove presenti e i LEGO Certified Store qui in Italia) sono stati presi d’assalto e le poche copie a loro disposizione hanno subito la stessa sorte. Volendo procurarsi l’originale, lo si può trovare tra i 70 e i 100 euro bricklink.com oppure su ebay (>>> Clicca qui per acquistare il set su eBay).

Tutti gli altri (140) pezzi sono assolutamente ordinari e possono essere trovati in gran quantità su Bricklink o nello sfuso che abbiamo nelle nostre LEGO Room. Una volta completato, il modello è lunga 15 cm: non per niente é una replica esatta in scala 1: 1 di quella “vera” utilizzata negli episodi II e III della saga.