Spider-Man (Classic Suit) in arrivo da Hot Toys

Hot Toys presenta la sua nuova action doll dedicata allo Spider-Man (Classic Suit) del Gamerverse, l’universo narrativo nato proprio con Marvel’s Spider-Man, il titolo di Insomniac per Playstation che da poco ha ricevuto un seguito spinoff (Marvel’s Spider-Man -Miles Morales su PS4 e su PS5).

Marvel’s Spider-Man è un videogioco per console Playstation 4 uscito il 7 Settembre 2018 e recentemente ha ricevuto una nuova edizione Next-Gen abbinata all’uscita della nuovissima Playstation 5. Il gioco narra una storia inedita ambientata in un nuovo universo in cui Peter Parker è uno studente tirocinante del Dottor Octavius con il quale collabora. Nel gioco sono presenti diversi nemici storici di Spider-Man e verranno affrontati uno dopo l’altro man mano che si prosegue nella storia.