Spiel des Jahres 2021: i vincitori

Annunciati i vincitori dello Spiel des Jahres 2021, i premi tedeschi dedicati ai giochi migliori dell’anno. Quest’anno a trionfare sono stati MicroMacro Crime City, Paleo e Dragomino. La cerimonia di premiazione è avvenuta in presenza con Manuel Fritsch e Bernhard Löhlein a fare gli onori di casa.

Spiel des Jahres

Ad aggiudicarsi il premio per il miglior gioco dell’anno in assoluto è stato MicroMacro Crime City, di Johannes Sich edito da Edition Spielweise, Pegasus Spiele e localizzato in Italia da MS Edizioni.

MicroMacro Crime City è un gioco investigativo, durante il quale i giocatori dovranno risolvere una serie di misteri ambientati nell’omonima città. La particolarità di questo titolo risiede nella grafica del gioco, che vede riprodotta in modo fitto e dettagliato la mappa del gioco la città ed i suoi abitanti affaccendati nelle loro vite. Già vincitore del premio As d’Or, MicroMacro Crime City si conferma ancora una volta come un titolo in grado di divertire e appassionare un ampio pubblico, anche al di fuori della platea degli appassionati di giochi da tavolo.

Kennerspiel des Jahres

Il premio dedicato ai giochi in scatola di tipo complesso, rivolti quindi ad un pubblico esperto ed esigente, ha visto il riconoscimento di Paleo, di Peter Rustemeyer, pubblicato da Hans im Glück e localizzato per il mercato italiano da Giochi Uniti.

Paleo è un gioco collaborativo dal design e dalla componentistica ricercata in cui i giocatori saranno chiamati a comporre diversi pitture rupestri e cercare di sopravvivere misurandosi con le condizioni di vita e le sfide tipiche dell’età della pietra.

Kinderspiel des Jahres

Il premio dedicato ai giovani giocatori e alle loro famiglie ha visto trionfare Dragomino, di Bruno Cathala, Marie Fort e Wilfred Fort, pubblicato da Blue Orange e localizzato da Oliphante.

Dragomino è un family game in cui bisognerà collezionare uova di drago, al fine di trovare più cuccioli di drago al loro interno. Dragomino è stato definito dalla giuria come un esempio impressionante di come sia possibile avvicinare i bambini al gioco autonomo. Il gioco è stato elogiato per la sua atmosfera fantasy e il sapiente equilibrio tra fortuna e tattica.