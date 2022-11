Per la gioia di tutti gli appassionati Marvel, Sony ha recentemente confermato alcune voce che circolavano già da tempo tra gli insider, ovvero l’avvio di un’importante partnership che vede coinvolte Amazon Prime Video e MGM+. L’obbiettivo al centro del progetto è quello di portare a tutti i fan una serie di spin-off direttamente ispirati dai fumetti di Spider-Man della Marvel. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo e quale sarà il primo titolo che farà il suo debutto al grande pubblico.

L’apripista degli spin-off di Spider-Man

Secondo quanto riportato, questo nuovo progetto vedrà la produzione di una serie di spin-off con protagonisti oltre 900 personaggi che ruotano attorno all’universo di Spider-Man. Il nuovo accordo di Sony inizierà con Silk: Spider Society, dove al centro della storia troveremo una donna coreano-americana di nome Cindy Moon che viene morsa dallo stesso ragno di Peter Parker. Preparatevi dunque a seguire i suoi esordi, impegnata a imparare a gestire tutte le abilità acquisite! Al lavoro nei panni di showrunner troviamo il nome di Angela Kang, al fianco dei produttori di Spider-Man: Into the Spider-Verse: Phil Lord e Christopher Miller e Amy Pascal nei panni di produttori esecutivi.

Silk Marvel

Tuttavia, attualmente non sono ancora emerse ulteriori informazioni su quelle che saranno poi le future proposte coniate dal progetto in questione. Vedremo la comparsa di Tom Holland nei panni di Spider-Man in queste nuove produzioni? Purtroppo è ancora presto per dirlo, di certo l’attore si era detto entusiasta all’idea di vedere portare il personaggio di Silk all’interno di una produzione live-action! Dunque, non ci resta che attendere futuri aggiornamenti.

Le dichiarazioni

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha a tal proposito dichiarato:

La recente rivisitazione live-action e animata del franchise di Spider-Man da parte di Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller e Sony ha rappresentato alcune delle storie di supereroi più dinamiche del film. Insieme alla visione creativa di Angela Kang, non potremmo essere più lieti di portare Silk: Spider Society ai nostri clienti MGM+ e Prime Video.