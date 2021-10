Star Comics ha annunciato nel corso delle ultime ore Phatom Seer, la miniserie manga da 4 volumi scritta da Tougo Gotou e con i disegni di Kento Matsuura attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump tra agosto 2020 e aprile 2021, in arrivo qui nel nostro Paese nel corso della Primavera 2022.

Star Comics annuncia il manga Phantom Seer

Il manga si è aggiudicato il premio dell’edizione del 2018 della Gold Future Cup ed ecco come l’editore perugino descrive l’opera:

Tra spiriti maligni e sciamani difensori, non perdete questa avventura horror intrisa di azione, sovrannaturale e… numerosi misteri! L’allegra e solare Riku Aibetsu è una liceale generosa e altruista, dotata di una sorta di “sesto senso” speciale grazie a cui riesce a prevedere le situazioni di minaccia e, di conseguenza, ad aiutare le persone in pericolo. O almeno questo è quello che pensa, perlomeno fino a quando il lugubre e misterioso compagno di scuola Iori – uno sciamano pigro e indolente ma dai forti valori morali – le apre gli occhi sul mondo nascosto degli Spiriti e delle facoltà psichiche. Atmosfere accerchianti e strepitosi disegni in questa emozionante e accattivante miniserie di Weekly Shonen Jump!

La serie è stata serializzata su Weekly Shonen Jump in Giappone per un totale di 4 volumetti cui ultimo è stato pubblicato il 2 luglio 2021.

Star Comics: nuove proposte Weekly Shonen Jump

Tra le nuove proposte Star Comics in materia di Weekly Shonen Jump non possiamo che dimenticare di MASHLE, il manga rivelazione scritto e disegnato da Hajime Komoto. Il primo numero è disponibile per l’acquisto dovunque e il secondo arriverà il 24 novembre. Potete acquistare qui il 1° e preordinare il 2° su Amazon. In Giappone l’opera ha esordito nel 2020 e ha raggiunto 8 volumetti con una conclusione non proprio così distante: