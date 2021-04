Star Trek: Picard, Q si mostra nel trailer della seconda stagione

Il First Contact Day di quest’anno si è aperto con Sir Patrick Stewart in persona che ha presentato il primo teaser trailer della seconda stagione di Star Trek: Picard, insieme al ritorno di John De Lancie nei panni di Q.

Il primo panel del First Contact Day, organizzato da Wil Wheaton e Mica Burton, ha portato alcune tra le migliori notizie che i fans della serie potessero immaginare. Patrick Stewart, l’indimenticabile capitano Jean Luc Picard, nel teaser trailer per Star Trek: Picard stagione 2, ha anticipato il ritorno di Q, l’essere onnipotente che ben conoscono i fans storici de franchise di Star Trek, ancora una volta interpretato da John De Lancie, che si è unito egli stesso a Wil Wheaton e Patrick Stewart durante la presentazione.

De Lancie, che ha recentemente fatto un breve cameo durante la prima stagione di Star Trek: Lower Decks, sembra che si unirà in pianta stabile al cast della seconda stagione della serie dedicata a capitano Picard, andando a ricoprire un ruolo piuttosto importante nell’economia della storia.

Alla domanda su cosa ne pensi del suo rientro in una serie di Star Trek, l’attore ha commentato con un semplice, ma decisamente entusiastico “Finalmente!”. L’idea che Q, il suo personaggio, possa ricoprire ancor una volta un ruolo di spicco in questa produzione, dedicata a uno dei personaggi più carismatici e amati di tutto l’universo creato da Gene Roddenberry, sembra andargli particolarmente a genio. Come dargli torto!

La seconda stagione di Star Trek: Picard dovrebbe vedere la luce, come previsto, nel corso del 2022 mentre la prima la potete recuperare su Amazon Prime o acquistarla a questo link.