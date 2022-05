Non paghi di aver l’attenzione del fandom di Star Wars in trepidante attesa dell’uscita di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie dedicata al leggendario Jedi, in queste ore Disney, nella cornice dello Star Wars Celebration, evento in cui il colosso dell’entertainment annuncia le nuove produzioni legate alle sue IP più amate, stiamo assistendo all’uscite di succose anticipazioni sul futuro della galassia lontana, lontana.

Tutti gli annunci dello Star Wars Celebration

Andor (31 agosto 2022)

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Willow

Una nuova serie che in autunno riporterà gli spettatori nel magico mondo fantasy di Willow, seguito del celebre cult fantastico

The Mandalorian – Stagione 3

Non poteva certo mancare l’annuncio della data di uscita di The Mandalorian – Stagione 3, che ora sappiamo arriverà su Disney+ a febbraio 2023

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/CHqUL1gec7 — The Mandalorian (@themandalorian) May 26, 2022

Star Wars: Skeleton Crew

Una nuova serie ambientata subito dopo L’Impero colpisce ancora, focalizzata su un gruppo di giovani protagonisti, con la presenza di un star del calibro di Jude Law. Prevista per il 2023, Skeleton Crew sarà prodotta da Dave Filoni e Jon Favreau

