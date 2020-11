Star Wars Detours: trapelato un episodio online

Un episodio di Star Wars Detours, una serie comica animata ambientata nell’universo di Star Wars, già annunciata ma non ancora messa ufficialmente in onda, è stato fatto trapelare online, dal titolo “Dog Day Afternoon”.

Star Wars Detours è una serie animata realizzata da Lucasfilm Animation, in collaborazione con Seth Green e Matthew Senreich, creatori della serie TV in slow-motion Robot Chicken. Lo show, che ha adottato un approccio più comico rispetto al canone tradizionale di Star Wars, ha quasi due stagioni completate, ma deve ancora essere ufficialmente trasmessa dopo l’acquisto da parte della Disney di Lucasfilm; essa è stata infatti annunciata nel lontano 2012, durante la Star Wars Celebration, mesi prima dell’avvenuta acquisizione.

Diverse fonti hanno indicato che la serie è stata archiviata poichè vi era una certa preoccupazione sul fatto che sarebbe stata troppo irriverente per i nuovi fan del franchise. Nonostante ci sia ancora adesso un discreto interesse attorno alla serie, specialmente ora che il franchise di Star Wars è di nuovo sulla cresta dell’onda, Green non è sicuro che verrà comunque trasmessa:

“Quello che ho capito è che il piano della Lucasfilm è incentrato sui nuovi film e sulla vasta produzione di contenuti per la piattaforma Disney +. E non sembra proprio che abbiano intenzione di perseguire questo tipo di commedia.

È una cosa difficile, perché la serie è stata creata prima del vendita alla Disney, prima del piano per realizzare nuovi film, prima del piano per sviluppare un parco a tema, prima del concetto di un servizio di streaming in abbonamento che avrebbe trasmesso diversi contenuti, tra cui una serie s Obi-Wan o una su un mandaloriano. È come se fosse arrivato tutto insieme, dopo che noi avevamo già realizzato 40 episodi.

Quindi credo di non saperlo davvero. Penso che dovrebbe esserci una richiesta così chiara e rumorosa da parte dei fan per far sì che cambino i loro piani. Perché in questo momento non sembra che vogliano includervi questo tipo di commedia decostruttiva, che coesiste con queste interpretazioni sincere dei personaggi.”