Star Wars: Disney e Kano insieme per lo Star Wars The Force Coding Kit

Disney e Kano insieme per la realizzazione dello Star Wars The Force Coding Kit, un kit di coding per far sentire i bambini dei Padawan Jedi.

È di ieri la notizia che Disney ha stretto un accordo con gli specialisti di giocattoli tecnologici Kano, conosciuta per i suoi computer Raspberry Pi, per la realizzazione e il lancio dello Star Wars The Force Coding Kit ufficiale. Lo Star Wars The Force Coding Kit di Kano incoraggia i bambini ad affrontare le materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e a intraprendere il loro primo viaggio nel mondo della programmazione, consentendo agli utenti di imparare le vie della Forza con un sistema di coding fai da te dotato di connessione Bluetooth. Il coding kit sarà fornito di un libricino di istruzioni da seguire passo, passo, di una serie di adesivi Kano Star Wars esclusivi, di un circuito stampato con sensori e luci a LED, una custodia circolare e due stemmi intercambiabili: quelli dell’Alleanza Ribelle e dell’Impero Galattico. Il kit includerà anche l’app gratuita Star Wars The Force Coding Kit, disponibile su PC Windows 10, Mac, iPad e Amazon Fire HD 10. I giovani Padawan potranno programmare infinite avventure nell’universo di Star Wars e dare vita a una galassia di personaggi, creature, astronavi e suoni, semplicemente con un gesto della mano, come dei veri e propri Jedi. All’interno dell’app, i bambini potranno anche giocare con componenti di programmazione utilizzati in modo simile a un puzzle, impareranno a muoversi attraverso varie lezioni e saranno liberi di creare nuovi progetti, che potranno essere condivisi attraverso lo Star Wars Kano World, una sorta di semplice social network. Lo Star Wars The Force Coding Kit di Kano sarà disponibile dal 4 ottobre 2019 a un costo di $ 79,99. Qui di seguito, il trailer di lancio del prodotto realizzato da Kano: Star Wars The Force Coding Kit – Code Your Galaxy. Volete iniziare i bambini al mondo del coding? Vi consigliamo il libro Hello Ruby. Avventure nel mondo del coding, lo trovate in vendita a questo link Amazon.