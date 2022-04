Star Wars è senza ombra di dubbio una delle saghe più amate della storia del cinema, e non solo. Una serie capace di andare oltre al “semplice” concetto di fantascienza, capace di catturare nei suoi quarantacinque anni di storia decine e decine di milioni di appassionati in tutto il mondo. Nata nel 1977, la saga di Star Wars si è estesa negli anni con tantissimo materiale da ogni medium possibile e immaginabile.

Oggi abbiamo film – ben tre trilogie originali, alle quali si uniscono diversi spinoff di successo – ma anche serie TV, videogiochi, romanzi e fumetti… Tutti prodotti appartenenti all’universo creato da George Lucas che, da appassionati, non possiamo che apprezzare in ogni singola declinazione. Che siate o meno dei fan sfegatati di Guerre Stellari è sempre una buona idea recuperare tutto questo ben di Dio, e la domanda sorge dunque spontanea: dov’è possibile vedere i film di Star Wars? Scopriamolo insieme!

Star Wars: dove vedere i film in streaming

Se vi state chiedendo dove vedere Star Wars in streaming sappiate che la risposta è davvero, davvero molto semplice. Tutta la saga di Star Wars è infatti disponibile su Disney Plus: un’occasione per (ri)scoprire tutta la magia di Guerre Stellari in Ultra HD HDR, per uno spettacolo che vale davvero la pena vivere.

Se su Disney Plus trovate tutti i film della saga di George Lucas, sia originali che spinoff, va detto che c’è anche molto altro. Iniziamo dai film: quali sono i titoli dell’universo di Star Wars disponibili in streaming su Disney Plus?

Star Wars: Episodio I: La minaccia fantasma

Star Wars: Episodio II: L’attacco dei cloni

Star Wars: Episodio III: La vendetta dei Sith

Solo: A Star Wars Story

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars: Episodio IV: Una Nuova Speranza

Star Wars Episodio V: L’Impero colpisce ancora

Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi

Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza

Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi

Star Wars Episodio IX: L’ascesa di Skywalker

Se cercate ancora di più, ecco invece una lista di serie TV e serie animate a tema Star Wars, sempre disponibili su Disney Plus:

Star Wars: The Mandalorian

Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian

Star Wars: The Book of Boba Fett

Star Wars: The Bad Batch

Star Wars Rebels

Star Wars Resistance

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Vintage

Star Wars: Visions

Star Wars Astronavi e veicoli

Star Wars Pianeti

Star Wars Galaxy of Sounds

LEGO Star Wars

Siamo dunque d’accordo sul fatto che sì, su Disney Plus ce n’è davvero per tutti i gusti: da corti animati a documentari ricchi di materiale e curiosità, fino a serie originali che meritano assolutamente di essere scoperte. Una di queste è senza dubbio The Mandalorian: se non l’avete ancora vista, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione della prima stagione.

L’offerta di Disney Plus

Star Wars: le migliori edizioni Home Video

Per coloro che cercassero qualcosa in più rispetto al catalogo Disney Plus, o semplicemente per chi preferisce collezionare rispetto al puntare tutto sullo streaming digitale… Esiste ovviamente un universo di possibilità ricco e variegato. I cofanetti Blu-Ray di Star Wars sono infatti disponibili in edizioni davvero spettacolari, perfette per i veri fan di uno dei franchise più amati di questa galassia (e non solo!).

Tra i diversi box set vi vogliamo segnalare tre edizioni esclusive appena arrivate sul mercato, legate alle tre trilogie che hanno reso la saga di Guerre Stellari quel fenomeno della cultura pop che conosciamo oggi. Le edizioni includono la trilogia originale, prequel e sequel in 3 speciali box set in edizione limitata: in aggiunta alle scene dei film da vedere e rivedere, i cofanetti comprendono tantissimi contenuti extra per ciascun titolo tra cui scene eliminate ed estese, interviste ai protagonisti, documentari esclusivi e molto altro. Il tutto dei box set dal design unico, perfetti per veri collezionisti e soprattutto con tutta la perfezione e la potenza del formato 4K UHD. Vi lasciamo con le schede dei tre prodotti, disponibili per l’acquisto direttamente su Amazon.

Star Wars – Trilogia Prequel – UHD

I tre film che raccontano l’inizio della storia di Anakin, usciti dall’inizio degli anni Duemila e ancora oggi spettacolari sotto molti punti di vista. Tanti contenuti speciali ed esclusivi, per un box set che non può davvero mancare nella collezione di ogni fan di Guerre Stellari.

Star Wars – Trilogia Originale – UHD

I tre film della trilogia originale: Una nuova speranza, L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Tre capolavori senza tempo, che hanno dato il via alla saga e che sono qui proposti in una spettacolare qualità 4K UHD: il modo migliore per rivivere l’inizio di un franchise leggendario.

Star Wars – Trilogia Sequel – UHD

Le tre pellicole più recenti del franchise: Il risveglio della forza, Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker. Tre film campioni di incassi che hanno consegnato la saga di Star Wars a una nuova generazione di appassionati, rendendola se possibile ancora più immortale ed emblematica in quanto vera opera cardine della cultura pop.

