Star Wars L’impero colpisce ancora, un nuovo filmato

Nei 40 anni da quando ha debuttato, e spopolato, nei cinema e in televisione, i fan di Star Wars si sono, ragionevolmente, convinti di aver visto ogni singolo video fatto dietro le quinte di Star Wars L’impero colpisce ancora.

Oggi, tuttavia, Good Morning America ha sorpreso il pubblico condividendo un filmato blooper di quasi sette minuti mai visti prima. Questo video, arrivato in un momento in cui i contenuti extra e i video dietro le quinte sono facilmente accessibili al pubblico, trasporta i fan sul set dell’iconico Star Wars L’impero colpisce ancora.

EXCLUSIVE: I’m excited to share rare & never-seen footage, outtakes & bloopers from #StarWars “The Empire Strikes Back”! Amazing moments with Harrison & Carrie, plus @HamillHimself's "Tauntaun Dance". A gift to you from my favorite Lucasfilm elves. #ESB40 https://t.co/3Rfe1qyr2i — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) December 15, 2020

Ciò che rende il filmato, oltre che iconico, oltre che commovente, è la presenza dei compianti Carrie Fisher e Peter Mayhew, oltre al regista Irvin Kershner. Nel video possiamo vedere la star Mark Hamill parlare dell’ambizioso finale del film che ha rivelato la vera identità di Darth Vader, con l’iconica frase “Luke sono tuo padre” che ha sconvolto il mondo risultando essere uno dei cliffhanger più grandi della storia del cinema.

Nonostante la tendenza di Internet a rovinare questo genere di rivelazioni, la sorpresa ha sconvolto tutti. Il creatore della serie George Lucas ha spiegato in precedenza come, secondo lui, se i fan avessero avuto accesso a internet negli anni ottanta avrebbero onorato la natura inaspettata del finale, evitando di divulgare tutti i dettagli dell’avventura online. Parlando con Starwars.com George Lucas ha condiviso che, secondo lui il finale di Star Wars L’impero colpisce ancora è rimasto segreto per il grande lavoro fatto per far si che rimanesse tale. Soprattutto tenendo in considerazione come il regista si sia impegnato a preservarlo tale, senza parlarne con anima viva, omettendolo dai copioni e dalle sceneggiature. Stando alle parole del regista, l’unico ad esserne a conoscenza, fino al momento delle riprese, era Mark Hamill, che lui stesso ha reso partecipe affinché potesse reagire adeguatamente durante le riprese della scena. Certo è che, con internet sviluppatosi così com’è oggi, sarebbe stato praticamente impossibile mantenere quest’aria di riservatezza.