Star Wars IX, ecco il nuovo spot dedicato a Leia!

Manca praticamente una settimana al debutto ufficiale di Star Wars IX, il lungometraggio – noto come l’Ascesa di Skywalker – che metterà fine (forse ndR) alla lunga serie cinematografica iniziata da George Lucas. In queste ore, Disney e Warner Bros. hanno pubblicato un nuovo spot pubblicitario.

Questo video, innanzitutto, mette in risalto il personaggio Leia, interpretato da Carrie Fisher. L’attrice sarà presente nel film, nonostante la sua terribile scomparsa – datata precisamente il 27 dicembre 2016 -, che ha messo fine alla sua brillante carriera.

Star Wars IX, per chi non lo sapesse, vedrà nuovamente il ritorno di Daisy Ridley come interprete di Ray, mentre John Boyega vestirà i panni di Finn. Oltre a questi due personaggi, ci saranno anche Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd e Lupita Nyong’o.

Come se non bastasse, l’ultimo lungometraggio di Star Wars vedrà new entry del calibro di Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant. A sedere in regia ci sarà J.J. Abrams, che ha scritto il film insieme a Chris Terrio.

Insomma, mancano pochissimi giorni alla conclusione del lungo viaggio. Star Wars IX, noto come L’Ascesa di Skywalker, debutterà il 20 dicembre. Sentite la forza vibrare dentro di voi?