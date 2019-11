Star Wars: la forza scorre potente nella nuova Colombina EVO di De’Longhi!

Come un fulmine a ciel sereno, De Longhi ha presentato la nuova Colombina e una prestigiosa partnership con Disney per Star Wars IX!

De’Longhi ha recentemente presentato la nuova Colombina EVO, l’aspirapolvere che riesce a coniugare perfettamente leggerezza, maneggevolezza e grande potenza. Per impreziosire ancora di più questo annuncio, la società italiana ha stretto un’importante collaborazione con Disney, e accosterà la Casa di Topolino per il debutto di Star Wars IX!

“Un abbinamento volto a valorizzare l’evoluzione di un elettrodomestico iconico nel settore dell’aspirapolvere senza filo multifunzione, pronto a diventare un punto di riferimento per il consumatore, grazie alle sue performance d’eccezione“, spiega il comunicato ufficiale di De’Longhi. “La scelta di un partner strategico come la Disney e l’abbinamento all’ultimo capitolo della saga Star Wars è una testimonianza del valore del marchio De’Longhi, azienda leader nel mondo nel settore dei piccoli elettrodomestici, che tramite la vocazione all’innovazione impressa nel suo DNA, risponde alle esigenze sfidanti e in continuo mutamento dei consumatori“.

La nuova Colombina EVO sarà disponibile in tre modelli differenti, e in sei diverse colorazioni. Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, l’aspirapolvere in questione sarà dotata di un motore digitale (dotato di tecnologia Brushless, la quale utilizza dei magneti per la rotazione del motore) da 350W a 400W, capace di raggiungere i 100.000 giri al minuto.

Colombina EVO, inoltre, dispone di quattro stadi di filtrazione per evitare la riemissione di microparticelle nell’ambiente. Tra questi, troviamo un doppio filtro ciclonico in metallo, un filtro epa lavabile e un filtro polyfoam. Come se non bastasse, alla base dell’aspirapolvere c’è una spazzola che riesce a rimuovere lo sporco difficile, “unendo l’azione meccanica delle setole rotanti e l’azione aspirante“.

“L’utilizzo dell’aspirapolvere è facile grazie al fatto che con un peso medio percepito inferiore a 1,5kg, la scopa risulta uno dei modelli più maneggevoli sul mercato. L’elegante sistema di supporto a muro, con porta accessori, consente di riporre la scopa in modo comodo e mantenendo la casa in ordine. La batteria da 21,6 volt, consente un’autonomia di lavoro di trenta minuti, può essere rimossa dal corpo della scopa e caricata anche separatamente“, conclude il comunicato stampa.

Insomma, la forza scorre (molto ndR) potente nella nuova scopa elettrica di De’Longhi, Colombina EVO. L’accoppiata tra Disney sarà sicuramente di buon aiuto a tutti gli appassionati di Star Wars, e non solo.