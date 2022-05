L’universo di Star Wars continua a espandersi sempre di più sul piccolo schermo. Grazie al nuovo reportage di Vanity Fair i fanno hanno infatti appreso i primi dettagli sulla serie Disney Plus diretta da Jon Watts, regista della trilogia di Spider-Man con Tom Holland.

Primi dettagli sulla nuova serie TV di Star Wars

Indicata con il nome in codice Grammar Rodeo, lo show sarà una sorta di versione galattica delle classiche avventure di formazione degli anni ’80, ambientato dopo Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi. La timeline sarà dunque più o meno quella di The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Il nome in codice si riferisce a una puntata dei Simpson conosciuta in Italia con il titolo “Bart girandolone”, dove Bart e i suoi compagni di classe noleggiano un’auto con un documento falso e intraprendono un viaggio raccontando ai genitori di andare al Rodeo della Grammatica.

Il casting è appena cominciato e la produzione è alla ricerca di quattro bambini di età compresa tra gli 11 e i 12 anni. Jon Watts aveva di recente annunciato di aver abbandonato la regia del reboot Marvel Studios sui Fantastici 4 per prendersi una pausa dal mondo dei supereroi.

Il focus di Star Wars nel breve e medio termine sembra proprio essere legato al mondo televisivo. Il 27 maggio arriverà su Disney Plus l’attesissimo Obi-Wan Kenobi, mentre in estate uscirà Andor, serie prequel di Rogue One. Confermata anche la terza stagione di The Mandalorian e gli show Ahsoka e The Acolyte.

In lavorazione dovrebbe esserci anche una serie animata dal titolo Tales of the Jedi. Staremo a vedere se Lucasfilm rivelerà nuovi dettagli in occasione della Star Wars Celebration di quest’anno, in programma la prossima settimana.