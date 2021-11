Star Wars: Rangers of the New Republic potrebbe “rivivere” in The Mandalorian

Star Wars: Rangers of the New Republic è stata una serie il cui destino è apparso incerto fin dal principio: annunciato nel corso del 2020, lo show assieme a Ahsoka e a The Mandalorian, avrebbe di fatto dovuto rappresentare una sorta di trittico di spin-off di incentrati sul franchise di Star Wars. Incentrato in particolare sul personaggio di Cara Dune (di cui potete trovare il Funko Pop a questo indirizzo) la serie avrebbe dovuto approfondire il suo nuovo ruolo di tutrice dell’ordine per conto della Nuova Repubblica. A maggio, Variety riportava però che Star Wars: Rangers of the New Republic non era più in sviluppo, anche per via delle controversie legate ad alcune dichiarazioni dell’attrice Gina Carano sui social, le quali le sarebbero costate il posto di lavoro in Lucasfilm.

Ora, nel corso di una recente intervista con Empire (via CBR), la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha dichiarato che a quanto pare non ci sono mai state sceneggiature pronte per Star Wars: Rangers of the New Republic e che di fatto la serie non è mai effettivamente esistita. Ma non solo: sempre in base a quanto reso noto dalla Kennedy, qualche idea dello show mai nato verrà utilizzata nei futuri episodi di The Mandalorian, previsti ovviamente sul catalogo streaming di Disney+. La cosa più probabile, quindi, è che Lucasfilm possa optare in futuro per un recasting del personaggio interpretato inizialmente dalla Carano, scegliendo di innestarlo con un nuovo volto nella continuazione delle avventure del mandaloriano interpretato da Pedro Pascal.

Per quanto riguarda le altre serie ambientate in una galassia lontana lontana, al momento rimangono confermate Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: Andor e Star Wars: Ahsoka (prevista nel 2023), oltre alla terza stagione di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, quest’ultima prevista durante il prossimo mese di dicembre di quest’anno.