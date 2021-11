Star Wars Rogue Squadron è stato rinviato (e ci sono brutte notizie)

Il ritorno al cinema di Star Wars era previsto nel 2023, con il film diretto da Patty Jenkins (Wonder Woman) incentrato sulla leggendaria Rogue Squadron, liberamente ispirato ai romanzi di Bantam Spectra e Del Rey dedicati ai piloti di X-Wing, gli ormai celebri caccia in dotazione alla Resistenza. A quanto pare, però, sono arrivate brutte notizie circa l’uscita del nuovo film dedicato al franchise creato da George Lucas.

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter (qui la notizia originale), il film è stato tolto dal programma di produzione di Disney a causa dei vari altri impegni della regista, risultando quindi rinviato a tempo indeterminato. Tra i vari, anche Wonder Woman 3, che avrebbe dovuto iniziare la produzione dopo Rogue Squadron ma che a quanto pare avrà la priorità. Ciò non vuol dire necessariamente che il film sia stato cancellato, così come non è da escludere che si possa presto trovare un compromesso per riuscire a rispettare l’uscita entro e non oltre il mese di dicembre del 2023. Vero anche che Patty Jenkins ha anche in programma un film sulla regina Cleopatra, con Gal Gadot nei panni della protagonista.

Il nome dello sceneggiatore che si sta occupando della storia del film è in ogni caso Matthew Robinson, autore – assieme a Ricky Gervais – della commedia Il primo dei bugiardi. Rogue Squadron non sarà inoltre un adattamento del videogioco omonimo prodotto da EA, Rogue Squadrons (qui a prezzo speciale), visto che l’idea originale di Patty Jenkins era quella rendere omaggio alla carriera miliare di suo padre. Ricordiamo che dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della nuova trilogia uscito nel 2019 (qui in offerta speciale), i piani di Disney relativamente al franchise sono drasticamente cambiati, a favore di un gran numero di serie TV: Star Wars dovrebbe in ogni caso tornare al cinema grazie al nuovo progetto di Taika Waititi (regista di Thor: Ragnarok) oltre a un altro progetto prodotto da Kevin Feige e scritto dal Michael Waldron (Loki).