Sebbene il futuro di Star Wars sul grande schermo sia al momento ancora nebuloso, continuano ad arrivare aggiornamenti sui progetti in essere. Una recente indiscrezione potrebbe aver svelato l’attore in lizza per il ruolo da protagonista nel film diretto da Damon Lindelof, showrunner della serie HBO Watchmen. Stiamo parlando di Yahya Abdul-Mateen II, visto in Aquaman nei panni di Black Manta, nemesi dell’alter ego di Arthur Curry.

Yahya Abdul-Mateen II nello Star Wars di Damon Lindelof?

Abbiamo già parlato di come i protagonisti saranno attori di colore, non è vero? Si tratta di un uomo e di una donna. Mi è stato fatto il nome di un attore in particolare che ha lavorato con Damon Lindelof di recente. Non c’è bisogno che faccia il nome di Yahya Abdul-Mateen II, vero?

Queste le dichiarazioni dello scooper Jeff Sneider ai microfoni del podcast Hot Mic. Lucasfilm non ha confermato nè smentito, ma lo scooper si è mostrato molto attendibile in passato. Oltre al già citato ruolo in Aquaman, Yahya Abdul-Mateen II è stato tra i grandi protagonisti proprio di Watchmen, serie basata sulla graphic novel di Alan Moore, uno dei racconti più apprezzati e importanti della storia del fumetto.

Al momento non ci sono dettagli sulla trama del film di Lindelof nè sulla possibile finestra di lancio. Il progetto dovrebbe essere scollegato dagli altri capitoli, ma il regista si è detto aperto all’idea di incorporare nella sua storia personaggi del passato. Ma Lindelof non è l’unico al lavoro su un nuovo capitolo della saga: anche Taika Waititi e JD Dillard stanno sviluppando i propri film di Star Wars. Kevin Feige produrrà un film di Star Wars e ha incaricato Michael Waldron di scrivere la sceneggiatura. Il regista di Star Wars: L’ultimo Jedi, Rian Johnson, dirigerà la sua trilogia, anche se al momento sta ancora discutendo con la produzione a riguardo.