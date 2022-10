Il Conte Dooku, che ha fatto la sua prima apparizione in Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni nel 2002, è una figura importante di Star Wars. Il Signore dei Sith fu una figura cruciale nelle Guerre dei Cloni, e contribuì a mettere in atto l’Ordine 66 e la successiva ascesa al potere di Palpatine. Tuttavia, la sua storia con l’Ordine Jedi è rimasta avvolta nel mistero. Fino ad ora.

Tales of the Jedi ha finalmente portato alla luce la tragica storia di Dooku, rendendo il personaggio molto più avvincente.

Star Wars: Tales of the Jedi getta nuova luce sul Conte Dooku

Attraverso i primi 4 episodi della prima stagione di Tale of the Jedi, Dooku viene mostrato come un personaggio poliedrico che viene logorato dopo anni di corruzione politica e ignoranza da parte del Consiglio Jedi. Ciò che lo rende così avvincente è il suo profondo affetto per Qui-Gon Jinn. Sappiamo già che Dooku era il maestro di Qui-Gon, ma non era chiaro che tipo di relazione avessero. Ebbene, Tales of the Jedi ci mostra che Dooku amava Qui-Gon come un figlio. Vedeva un grande potenziale nel suo discepolo ed era più che orgoglioso del Jedi che era diventato. Dooku attribuì la colpa della sua morte al Consiglio Jedi: se non fossero stati ciechi e arroganti, Qui-Gon sarebbe ancora vivo. La sua morte è stato l’avvenimento che ha spezzato definitivamente il suo spirito, facendolo finire nelle braccia del Lato Oscuro della Forza.

Star Wars

Tales of the Jedi ha anche mostrato che il personaggio era più di un burattino di Palpatine: provava affetto sincero per i Jedi, amava l’Ordine e proteggeva i loro valori. Tuttavia, le persone all’interno dell’Ordine continuavano ad allontanarsi dalla luce. Dooku fu quindi privato dei suoi diritti, e ha cercato di migliorare le cose. Tutta la sua vita è stata dedicata all’Ordine Jedi, ma alla fine è diventato lo stesso male che un tempo aveva giurato di distruggere.

Fate i vostri acquisti a tema Star Wars qui su Amazon!

Senza la morte di Qui-Gon, sarebbe potuto restare con l’Ordine, ma questo tragico evento è stato causato dall’arroganza di credere che i Sith non sarebbero mai potuti tornare. Dooku voleva servire la gente comune, ma ha finito per servire solo se stesso e la crescente oscurità nella Galassia lontana lontana.

L’offerta di Disney+