Star Wars X Pandora: in arrivo i gioielli da una galassia lontana lontana…

In arrivo da una galassia lontana lontana una collezione Pandora dedicata a Star Wars. Grazie a questa collezione gli appassionati della saga creata da George Lucas potranno indossare gioielli personalizzati con alcuni dei simboli più iconici della cultura pop. L’annuncio è stato dato da Pandora con un post sulla sua pagina Facebook.

La nuova collezione Star Wars X Pandora sarà disponibile a partire dall’1 ottobre 2020, ma per l’azienda danese produttrice di gioielli non si tratterà della prima volta con cui si confronterà con questa importante licenza, infatti in passato Pandora aveva già realizzato alcuni charms a tema Star Wars. Si trattava però di prodotti esclusivi, commercializzati all’interno delle boutique presenti all’interno dei parchi Disney statunitensi. In questo senso la nuova collezione Star Wars X Pandora non sarà un viaggio in un territorio inesplorato.

Al momento le immagini ufficiali dei prodotti non sono ancora state diffuse, tuttavia sui siti e sulle pagine specializzate nel collezionismo di questi bijoux è possibile avere qualche anteprima dei soggetti che comporranno la collezione.

La capsule collection si comporrà di almeno 8 charms, realizzati in metallo e smalti, che riprodurranno personaggi e motivi classici della saga, come ad esempio il logo, il casco di Darth Vader, i droidi (R2-D2, C-3PO) e BB-8) e Chewbecca. I singoli charms potranno andare ad adornare uno speciale braccialetto con chiusura che replicherà, ancora una volta, il celebre logo.

Stephen Fairchild, Chief Creative Officer di Pandora, ha dichiarato che questa collezione, creata in collaborazione con Lucasfilm, rappresenta un grande onore, poiché la galassia che anima questa saga è una delle più immaginifiche mai create. Per Fairchild i gioielli Pandora saranno a disposizione della creatività degli appassionati, che potranno comporre un bracciale o un ciondolo in grado di rispecchiare le storie e le passioni di ogni fan della saga.