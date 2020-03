Stargirl, l’original movie Disney+ in un trailer italiano

Stargirl, un nuovo original movie sulla forza dell’unicità e sul potere della gentilezza, si mostra con un trailer italiano e approderà su Disney+ a partire dal 24 marzo 2020.

Con il sopraggiungere della nuova piattaforma Disney+, figlia della Walt Disney Company e di un’epoca in cui l’intrattenimento in streaming è diventato uno dei prodotti più acquistati, si avrà la possibilità di usufruire di tanti prodotti originali Disney (come il già annunciato Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato), oltre che dei grandi classici per cui tutti amiamo il castello del signor Walt. Tra gli original movie in arrivo, vi sarà anche Stargirl, film diretto da Julia Hart e tratto dall’omonimo romanzo di Jerry Spinelli. E online, spunta anche il primo trailer italiano.

Il film targato Disney+ racconta dell’arrivo alla Mica High School di una nuova studentessa, Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), la quale sconvolgerà con la sua personalità unica l’anonimo Leo Borlock (Graham Vercher). Lui è un membro della banda scolastica, riservato e teso a mantenere un basso profilo pur di confondersi tra gli altri ed evitare guai. Lei invece è allegra, sicura di sè, appassionata di ukulele e non si può non notarla con il suo aspetto brioso e colorato. La sua è una presenza stravagante a scuola e, se inizialmente Stargirl verrà ridicolizzata, il suo animo gentile e la semplicità con cui tocca le vite degli altri la renderanno degna di ammirazione da parte dell’intero corpo scolastico, mentre Leo resterà inevitabilmente travolto dalla sua magica unicità. È così allora che distinguendosi grazie alla singolarità propria di ciascuno e ai gesti gentili inaspettati, si può portare il sorriso nelle vite degli altri.

Il nuovo original movie si mostra con un trailer italiano in cui vediamo Grace VanderWaal interpretare Stargirl e intonare delle canzoni con voce melodiosa – non a caso è la vincitrice di America’s Got Talent 11 al suo debutto in una produzione cinematografica; tra gli altri interpreti abbiamo anche Graham Verchere, Karan Brar, Maximiliano Hernandez (lo troviamo in Thor, The Avengers e Captain America), Darby Stanchfield (la madre di Leo, nota per le serie Jericho, NCIS e Scandal) e il celebre Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian e chi ha giocato Payday 2 lo ricorderà nei panni de Il Dentista).

Stargirl è diretto da Julia Hart e prodotto da Ellen Goldsmith-Vein, Lee Stollman e Kristin Hahn, con Jerry Spinelli (autore del romanzo “Stargirl”) tra i produttori esecutivi. Il nuovo film approderà su Disney+ il 24 marzo, giorno del debutto della piattaforma streaming e, per tutti coloro che stanno pensando di usufruire del nuovo servizio, è disponibile una promozione pre-lancio che permetterà di acquistare l’abbonamento fino al 23 marzo a € 59,99 all’anno anziché € 69,99.