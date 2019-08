Dark Souls: Steamforged Games annuncia una montagna di espansioni

Steamforged Games annuncia tutta una serie di espansioni sia per Dark Souls: The Card Game sia per Dark Souls: The Board Game . Tutte in uscita il prossimo autunno.

Steamforged Games ha annunciato pochi giorni fa l’imminente rilascio di Seekers of Humanity, un’espansione per Dark Souls: The Card Game. La nuova espansione includerà due nuovi personaggi, il Guerriero e il Chierico, oltre a nuovi tesori. L’uscita di Seeker of Humanity è prevista per il 20 settembre e avrà un costo di $35,00. Steamforged Games ha annunciato anche quattro espansioni per Dark Souls: The Board Game, previste per novembre: Character Expansion . Aggiunge sei nuove classi al gioco: Piromante, Ladro, Stregone, Mercenario e Discriminato. Avrà un costo di $ 50,00.

Explorers Expansion . Introduce nuove miniature di casse, barili, lapidi e di un falò, nonché le miniature boss del Persecutore e di Sir Alonne. Il prezzo consigliato è di $ 70,00.

Iron Keep Expansion . Questa espansione aggiunge nuove miniature nemiche e il boss di Dark Souls 2 Demone della Forgia. Avrà un costo di $ 70,00.

Phantoms Expansion. Nessun dettaglio sui contenuti, ma sarà venduto a $ 50,00 Dark Souls the card game è disponibile a portata di un click per tutti gli amanti di questo videogame ormai divenuto iconico.