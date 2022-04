Che ai fratelli Duffer, creatori della serie, piacesse Dungeons & Dragons è cosa nota. Che per Stranger Things 4 potessero scegliere di mettere in gioco Vecna, l’inarrestabile dio delle menzogne, come antagonista principale è una scelta molto audace. Nelle precedenti stagioni i kids on bikes (Di cosa parliamo? Leggete qui) di Hawkins hanno affrontato il Demogorgone e il Mind Flayer, o almeno l’associazione mentale che i ragazzini fan di D&D hanno dato alle mostruosità emerse dal Sottosopra.

Per descrivere, infatti, le minacce che i protagonisti si sono ritrovati ad affrontare di volta in volta i ragazzi hanno utilizzato sempre bestiario, miti e informazioni dal mondo di D&D.

Una cosa che ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche nel mondo fuori la fiction della serie Netflix, perché l’associazione Stranger Things – Dungeons & Dragons è diventata automatica per molti, soprattutto per i profani del gioco di ruolo più famoso del mondo.

Vecna, come appare nell'espansione di Magic ispirata a D&D.

Per non parlare delle collaborazioni, ovviamente, come l’ormai celebre starter set di D&D ispirato alla serie Netflix, che ricorda però la celebre “Scatola Rossa” che tutti i giocatori di vecchia data ricordano con affetto (e conversavano per ricavarne una fortuna).

Stranger Things, Vecna e l’horror

In Stranger Things 4, dicevamo, il mostro che abbiamo visto nell’ultimo trailer è proprio Vecna, la divinità del multiverso di D&D che è stato sempre descritto come uno dei villain più potenti tra quelli mai creati nella loro del gioco di ruolo.

Un antagonista così affascinante da aver affascinato anche Matthew Mercer, che l’ha utilizzato come villain principale della prima, storica, campagna di Critical Role.

Ed ha fatto colpo anche sui fratelli Duffer, che hanno creato il mostro (fatto al 90% di effetti speciali “reali”, e non digitali) ispirandosi a quelle figure del genere horror che li ha spaventati da bambini come Freddie Kruger da Nightmare, Pinhead di Hellraiser e Pennywise da IT.

Riferimenti decisamente importanti, anche considerando quella che è l’origine del nome del mostro. In D&D, infatti, Vecna una volta era un potentissimo mago mortale divenuto poi lich. Quale sarà il suo ruolo in Stranger Things 4? Non ci resta che aspettare il 27 maggio, quando la serie sarà disponibile su Netflix.