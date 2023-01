Stranger Things, uno dei prodotti di punta di Netflix negli ultimi anni, concluderà il suo arco narrativo con la quinta stagione, ma non sarà la fine definitiva. L’universo creato dai fratelli Duffer si espanderà infatti con uno spinoff di cui non si conosce ancora molto. A quanto pare, però, l’unico membro del cast ad aver indovinato la trama del nuovo progetto è stato Finn Wolfhard, interprete di Mike.

STRANGER THINGS. (L to R) Finn Wolfhard as Mike WHeeler, Noah Schnapp as Will Byers and Millie Bobby Brown as Eleven in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix .. 2022

Finn Wolfhard ha indovinato la trama dello spinoff di Stranger Things

Eravamo sul set a girare la quarta stagione di Stranger Things e a un certo punto mi sono rivolto ai fratelli Duffer. Gli ho proposto la mia idea di trama per uno spinoff e loro, dopo essersi guardati, mi hanno chiesto se qualcuno me l’avesse suggerita. Erano sorpresi di quanto avessi appena detto e mi hanno chiesto di non parlarne con nessuno.

Le dichiarazioni del giovane Finn Wolfhard sono avvenute in una recente puntata del Tonight Show con Jimmy Fallon. Dopo il grande successo globale della quarta stagione che ha regalato momenti iconici, tra cui la scena di Eddie Munson (Joseph Quinn) che suona Masters of Puppets dei Metallica, i fan sono in trepidante attesa della quinta. Gli episodi dell’ultima stagione saranno di durata più breve e arriveranno su Netflix non prima del 2024. Sadie Sink, interprete di Max, ha dichiarato che il finale sarà davvero emozionante e a suo avviso sarà molto triste e difficile dover dire addio agli altri compagni del cast e all’intera troupe.

Nel frattempo è in lavorazione anche una play teatrale di Stranger Things prodotta dalla prolifica produttrice teatrale britannica Sonia Friedman, Stephen Daldry e Netflix. Anche in questo caso non è stato specificato se sarà una rappresentazione pedissequa della serie o un qualcosa di completamente nuovo.