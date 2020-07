Stranger Things: i creatori hanno sempre avuto in mente il finale

La prima stagione della serie Netflix Stranger Things riscosse un notevole successo, aumentando anche nelle stagioni successive. Per quanto i suoi creatori, i fratelli Duffer, non sapevano che sarebbe andata così bene, hanno sempre avuto in mente il finale fin dal debutto.

Nonostante la prima stagione di Stranger Things fosse abbastanza auto-conclusiva, lasciando aperto giusto qualche spiraglio su ipotetici seguiti (nel caso non fosse stata rinnovata), i due creatori hanno sempre avuto in mente il finale:

“Abbiamo in mente la fine dello show da un po’ di tempo. La verità è che non sapevamo se saremmo andati oltre la prima stagione, quindi ci piace l’idea della prima stagione che potrebbe funzionare fondamentalmente come un pezzo autonomo, quasi come un’unica stagione. Ma aveva il potenziale per andare oltre. E se fosse andata avanti, avremmo avuto un’idea di dove sarebbe finita. Sì, abbiamo un finale in mente.”

Gli stessi Duffer e vari membri del cast hanno spesso ironizzato sull’effettiva durata della serie, anche se pare che in realtà, non solo hanno perfettamente idea di quanto manchi alla fine, ma hanno anche una solida comprensione di ciò che sarà.

Ma non erano i soli a non essere sicuri sarebbe durata per più di una stagione; David Harbour, interprete di Hopper, pensava inizialmente che la serie sarebbe stata un completo disastro:

“Ero sicuro che sarebbe stato un disastro completo e un grande fallimento, perché, prima che uscisse non c’era una singola pubblicità in giro. Vivo a New York, ci sono autobus, cabine telefoniche, c’è pubblicità per ogni spettacolo su di esse. Non ce n’era nemmeno uno a tre settimane prima dello spettacolo. Stavo recitando con un amico che ha un programma televisivo di successo e gli dissi:’Nessuna pubblicità, nessuna pubblicità. Immagino che stiano facendo una sorta di nuova campagna pubblicitaria’. […] E lui:’Odiano lo spettacolo, stanno cercando di assicurarsi che nessuno lo guardi’.

Fortunatamente per lui, il resto del cast e tutta la produzione, andò decisamente in maniera differente.