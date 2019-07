Stranger Things: in arrivo una nuova edizione di Monopoly

Hasbro ha annunciato Monopoly Game: Stranger Things Collector’s Edition una nuova edizione di Monopoly dedicata a Sranger Things.

Dopo aver divorato la terza stagione di Stranger Things, il vostro cuore è rimasto ad Hawkins e il pensiero di aspettare chissà quanto prima dell’arrivo della quarta stagione vi fa struggere?

Hasbro potrebbe avere qualcosa per lenire le pene del vostro fandom, perché l’azienda produttrice di giocattoli ha da poco annunciato una nuova edizione del suo Monopoly dedicata a Stranger Things: Monopoly Game: Stranger Things Collector’s Edition.

Hasbro non è certo nuova ad operazioni del genere, in passato ha già dedicato un’edizione speciale al suo iconico gioco di società – che abbiamo avuto l’opportunità di poter recensire – ma questa nuova edizione sarà aggiornata con gli eventi e i luoghi relativi alla terza stagione.

La Monopoly Game: Stranger Things Collector’s Edition avrà una grafica completamente nuova, a partire dalla sua scatola che raffigurerà un vecchio televisore a tubo catodico e nuovi segnalini che richiameranno alcuni dettagli iconici dei personaggi (la mazza chiodata per Steve, lo skateboard di Max, un Eggo per Undici, un d20 per Will, ecc…), mentre il tabellone di gioco riprenderà i luoghi di interesse di Hawkins.

Alberghi e casette saranno rimpiazzati dai Forti e dai nascondigli, così come imprevisti e probabilità saranno rimpiazzati dalle potenti carte Sottosopra.

Di seguito la presentazione di questa edizione di Monopoly diffusa da Hasbro:

In Monopoly Game: Stranger Things Collector’s Edition il Sottosopra incombe più minaccioso che mai!

I fan della serie originale Netflix potranno avere una fantastica esperienza di gioco grazie anche alle illustrazioni tratte dalla serie tv. I giocatori saranno impegnati in una corsa nei tunnel sotto Hawkins per riuscire ad acquistare il maggior numero di proprietà possibile.

Invece di Case e Alberghi, questa edizione del gioco da tavolo Monopoly presenta Forti e nascondigli che si illuminano nel buio. Attenzione però alle carte Sottosopra, possono conferire poteri speciali e stravolgere la sorte!

L’ultimo giocatore con denaro quando tutti gli altri giocatori saranno in in bancarotta avrà vinto la partita.

Monopoly Game: Stranger Things Collector’s Edition sarà messo in commercio, negli Stati Uniti, a partire da dicembre 2019 ad un prezzo di 49,99$.