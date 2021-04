Street Fighter II Ultra: Zangief di Storm Collectibles

Finalmente Storm Collectibles si è ricordata del gigante russo Zangief da proporre tra i tantissimi personaggi ormai usciti tratti dalla lunghissima saga di Street Fighter. La figure è tratta direttamente da Ultra Street Fighter II.

Storm Collectibles ha realizzato questa action figure in PVC (plastica), con dettagli da paura e un paint incredibilmente fedele al videogioco. Dalle foto ufficiali in nostro possesso possiamo notare che saranno inclusi parti intercambiabili e svariati accessori al fine di permettere a noi collezionisti di ricreare le iconiche mosse che potevamo far eseguire al personaggio durante i combattimenti, ma andiamo a riportarli qui sotto nel dettaglio:

Un corpo di nuova generazione

Quattro volti intercambiabili

Quattro paia di mani

Due mani verdi trasparenti

Un effetto a palla di fuoco

Zangief è nato e cresciuto nelle desolate campagne a nord dell’ex Unione Sovietica, e con enorme determinzaione si è sottoposto a duri allenamenti sconfiggendo gli enormi orsi della Siberia. Zangief oltretutto è un campione di Wrestling, infatti è l’unico personaggio del videogioco a vantare una quantità incalcolabile di prese. Durante la sua lunga carriera da lottatore ha vinto svariati titoli mondiali, fino al giorno che ha incontrato M. Bison dove viene ingannato per entrare nelle sue fila, promettendogli un nuovo futuro per sé e per la “Santa Madre Russia”.

Sfortunatamente a causa di una mancanza di un distributore ufficiale nel nostro territorio, queste action figure sono molto difficili da reperire in Italia e per tanto vi possiamo consigliare di ordinarle direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. L’uscita nei negozi della figure di Zangief è prevista per il terzo quadrimestre del 2021 al prezzo di 99.00 dollari.

Se questo articolo ha suscitato il tuo interesse lancia un Hadoken verso questo indirizzo per scoprire altri prodotti dedicati a Street Fighter. Se invece cerchi solamente i prodotti riguardanti le action figure ecco una lista in cui è possibile trovare tanti altri simili.