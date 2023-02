Nel corso di un’intervista, lo showrunner Jesse Armstrong ha spiegato perché l’acclamata serie targata HBO Succession si concluderà con la quarta stagione. La serie drammatica, presentata per la prima volta nel 2018, è stata un grande successo per la rete. Protagonista è la famiglia Roy, proprietaria della società di successo Waystar RoyCo; i membri della famiglia sono tutti in lizza per prendere il posto del padre, Logan Roy (Brian Cox), quando diventa chiaro che la sua salute non gli permetterà di gestire per sempre gli affari di famiglia. Il cast della serie include Hiam Abbass, Nicholas Braun, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, Alan Ruck e Sarah Snook.

Succession si concluderà con la quarta stagione

Il creatore e showrunner Jesse Armstrong ha spiegato che la decisione di terminare la serie non è stata presa alla leggera, ma che “c’è una promessa nel titolo” della serie. Stavano raggiungendo quel determinato punto della storia, e ha deciso di non lasciare che la sua serie si trascinasse fino a diventare un prodotto altalenante, optando invece per creare qualcosa di “muscolare e completo“. Qui di seguito trovate le parole testuali di Jesse Armstrong:

Sai, c’è una promessa nel titolo Succession. Non avrei mai pensato che potesse andare avanti per sempre. La fine è sempre stata un po’ presente nella mia mente. Dalla seconda stagione, ho cercato di pensare: ‘Sarà la prossima, o quella successiva, o quella ancora dopo? Mi sono riunito con alcuni dei miei colleghi sceneggiatori prima di iniziare a scrivere la stagione 4, verso novembre o dicembre 2021, e in un certo senso ho detto: ‘Guarda, penso che forse dovrebbe essere così. Ma cosa ne pensi?’.

Armstrong ha poi continuato: