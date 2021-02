Super Bowl 2021: tutti i trailer trasmessi

Il Super Bowl è da sempre un momento molto atteso dagli appassionati di Cultura Pop (oltre che, ovviamente, dagli amanti dello sport), visto l’intermezzo pieno zeppo di trailer e spot di nuovi film e serie TV previsti in uscita per l’anno corrente.

Anche quest anno, nonostante le difficoltà dofute alla pandemia, qualcosa è stato comunque mostrato (anche se in misura molto minore rispetto agli anni precedenti) e molte delle previsioni di Deadline di qualche giorno fa si sono rivelate veritiere.

Vediamo, dunque, cosa è stato proiettato durante il Super Bowl di quest anno.

The Falcon And The Winter Soldier

Dopo Wandavision, la prossima serie Marvel a debuttare su Disney + sarà proprio The Falcon And The Winter Soldier, distribuita sulla piattaforma di streaming a partire dal 19 Marzo e con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, rispettivamente nei ruoli di Falcon e di Soldato d’Inverno, con gli eventi narrati che si svolgeranno dopo Avengers: Endgame.

Raya e l’ultimo drago

Il film dei Walt Disney Animation Studios Raya e l’ultimo drago debutterà nei cinema degli Stati Uniti e in contemporanea in streaming su Disney +, con accesso premium (in pratica, pagando una sorta di “biglietto virtuale”) il 5 Marzo. La pellicola racconta le avventure della giovane guerriera Raya alla ricerca dell’ultimo dei draghi, in grado di riportare la pace tra i popoli.

Nobody

Prodotto da David Leitch (produttore già di John Wick), Nobody vede un inedito Bob Odenkirk, famoso principalmente per il suo ruolo di Saul Goodman in Breaking Bad e Better Call Saul, in una parte action, dove nei panni di un padre, dovrà difendere la sua famiglia, rispolverando il suo passato da uomo dedito all’azione. Il film uscirà nei cinema il 2 Aprile(anche se, per quanto riguarda il mercato nostrano, non si hanno ancora notizie).

Fast & Furious 9

Era già stato mostrato un altro trailer l’anno precedente, purtroppo a causa della pandemia il film è stato rimandato più volte. Speriamo che questa sia la volta buona per F9, ultimo capitolo della saga cinematografica di Dominic Toretto e di tutta la sua “famiglia”. L’uscita del film è prevista per il 28 Maggio.

Old

Un primo sguardo al nuovo e misterioso film di Night M. Shyamalan, nel quale un gruppo di persone non possono lasciare una spiaggia strana e appartata che, scopriamo presto, nasconde un terrificante segreto: chi vi rimane, invecchia molto velocemente.

Clarice

La nuova serie della CBS seguirà le vicende dell’agente dell’FBI Clarice Starling nella sua carriera dopo gli eventi del film “Il Silenzio degli Innocenti”. Il debutto è previsto per l’11 Febbraio sul canale della CBS e, per ora, non si hanno notizie sulla trasmissione in Italia.

Il Principe Cerca Figlio

A distanza di ben 32 anni, è in arrivo il sequel de Il Principe Cerca Moglie, con protagonisti sempre Eddie Murphy e Arsenio Hall nei panni del principe di Zamunda Akeem e del suo braccio destro Semmi. Il film arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video il 5 Marzo.