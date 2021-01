Superconnessi, il film è stato acquistato da Netflix

Netflix ha acquisito i diritti per al distribuzione mondiale di The Mitchells vs. The Machines, conosciuto in Italia come Superconnessi.

Il film parla di un’avventura su strada di una famiglia ordinaria, che dovrà lavorare insieme per scongiurare un apocalisse tecnologica. Michael Rianda, creatore di Superconnessi, ha affermato che il film è per lui molto personale e parlerebbe della sua “strana famiglia”. Superconnessi sarà diretto da Michael Rianda e co-diretto da Jeff Rowe. La sceneggiatura è scrtitta dai due registi. Il film è prodotto dai vincitori del premio Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Into the Spider-Verse) e Kurt Albrecht, i produttori esecutivi sono Will Allegra e Luis Koo Tin Lok. Phil Lord e Christopher Miller hanno affermato di essere molto entusiasti di Superconnessi e grati a Sony per aver permesso di realizzare questo lavoro che loro stessi definiscono corale. Melissa Cobb, VP di Original Animation di Netflix ha affermato:

Vogliamo che Netflix sia il luogo dove le famiglie possono venire e godersi le storie insieme. E anche se sappiamo che non ci sono due famiglie uguali, pensiamo che tutti si affezzioneranno immediatamente ai Mitchell. È un onore lavorare con Phil Lord, Christopher Miller e Mike Rianda per portare questo film incredibilmente speciale ai membri [delle famiglie] di tutto il mondo.

Superconnessi è un’originale commedia animata sulla lotta quotidiana di una famiglia per relazionarsi, mentre la tecnologia cresce in tutto il mondo! Quando Katie Mitchell (doppiata da Abbi Jacobson), un’outsider creativa, viene accettata nella scuola di cinema dei suoi sogni, i suoi piani di incontrare “la sua gente” al college vengono rovesciati quando suo padre, amante della natura, Rick (Danny Mcbride) determina che tutta la famiglia dovrà portare Katie a scuola insieme. Il film è interpretato da Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman, Blake Griffin e Doug The Pug. Originariamente previsto per la fine del 2020, Sony ha pubblicato un trailer nel Marzo del 2020.

Il film si unisce alle molte acquisizioni di Netflix, come il film Spongebob: Sponge on the run e Wish Dragon.