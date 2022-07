Diffuse in rete le nuove immagini e il poster di Samaritan, film sviluppato dalla Balboa Productions di Sylvester Stallone e che vedrà proprio il celebre attore nei panni di un supereroe abbastanza anticonvenzionale. Sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 26 agosto.

Le nuove immagini di Samaritan, film con Sylvester Stallone

Ambientato nella località fittizia di Granite City, Samaritan racconta la storia di Mr. Smith (Stallone), vigilante che si pensava fosse morto in un incendio 25 anni prima dopo una battaglia con il cattivo Nemesis. Sarà il suo vicino di casa, il tredicenne Sam Cleary (Javon Walton), a convincerlo a tornare allo scoperto per salvare una città sempre più dominata da criminalità e corruzione.

Nel cast del film anche Pilou Asbæk (Game of Thrones), Dascha Polanco e Moises Arias. Alla veneranda età di 76 anni, Stallone sembra non aver perso lo smalto di un tempo: vestirà per l’ultima volta i panni di Barney Ross nel quarto film de I Mercenari e dovrebbe riprendere il ruolo di Starhawk nel terzo volume de I Guardiani della Galassia (non sappiamo se si tratti di un semplice cameo o qualcosa di più ampio).

Samaritan era stato annunciato nel 2019 per poi finire in un limbo produttivo. Si tratta del ritorno di Stallone al mondo dei supereroi dopo il già citato ruolo nella Marvel e quello della voce di King Shark in The Suicide Squad della DC, sempre diretto da James Gunn.

La carriera di Sylvester Stallone è costellata di interpretazioni che hanno consacrato l’attore come uno dei volti più noti ed importanti di tutta Hollywood. Stiamo infatti parlando dell’attore dietro a dei veri e propri cult, come le saghe di Rocky, compreso il più recente spin off Creed, e di Rambo, passando poi a Cobra, Cliffhanger, Cop Land, Escape Plan e la saga de I Mercenari,