Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Novembre 2022: nei prossimi giorni sono in arrivo nei negozi e negli store Italiani le uscite di novembre delle nostre action figure preferite. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di Novembre 2022 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, One Piece, Saint Seiya, Dragon Ball Z e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Novembre 2022

Prodotti in uscita:

Cell First Form (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Il tremendo Cell torna in questa versione per la linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations. Come sempre incluse nella confezione trovate numerosi accessori, mani e volti intercambiabili, una posabilità eccellente e un livello di pittura stratosferico!

Android 21 Lab (Dragon Ball FighterZ) – S.H. Figuarts

Direttamente dal videogame Dragon Ball FighterZ arriva nella linea S.H. Figuarts anche Android No. 21! Come sempre ogni figure è super articolata, accessoriata e dotata di numerose parti intercambiabili (mani, volti ed effetti).

Karres e AM (Star Wars Vision) – S.H. Figuarts

Dalla nuova serie animata Disney+ che propone nuove storie in stile manga/anime ambientate nell’universo di Star Wars, ecco da Tamashii Nations una linea di figure in formato S.H. Figuarts.

Come sempre sono inclusi nel box numerosi accessori, parti intercambiabili ed effetti speciali.

Iron Spider (Spider-Man No Way Home) – S.H. Figuarts

Direttamente dal film “Spider Man: No Way Home”, ecco la nuova S.H. Figuarts di Iron Spider! La figure è molto dettagliata, ed è del tutto simile all’eroe visto nel film ed è dotata di svariati accessori. Assolutamente da non perdere!

Barnaby Brooks Jr S3 (Tiger & Bunny 2) – S.H. Figuarts

Dall’omonima serie manga-anime arrivano due nuove figure per la linea S.H. Figuarts dedicati ai protagonisti della saga. La seconda uscita è quella di Barnaby Brooks Jr S3. Ogni figure è dotata di numerose articolazioni e di parti intercambiabili (mani e testa).

Batman (The Batman) – S.H. Figuarts

Ecco la nuova S.H. Figuarts di Tamashii Nations ispirata a “The Batman”! La figure è scolpita in scala 1/12 (circa 15 cm di altezza) ed è dotata di un mantello posizionabile e di un volto intercambiabile senza maschera. Nel box troverete anche mani intercambiabili, manette, Bat Knife e altro ancora!

Zenitsu Thunderclap (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Zenitsu Agatsuma torna nella linea Figuarts Zero di Tamashii Nations con questa spettacolare figure che lo immortala durante l’attacco Thunderclap e Flash! Da non perdere per nessuna ragione!

Kento Nanami, Sakuna e Choso (Jujutsu Kaisen) – Figuarts Mini

Nuova infornata di uscite per la serie Figuarts Mini: sono in arrivo i vostri personaggi preferiti dalla saga di Jujutsu kaisen! In questa Wave sono in arrivo Kento Nanami, Sakuna e Choso. Ogni figuarts mini ha ottimi dettagli e dispone di stand display e braccia intercambiabili.

Inosuke Nichirin (Demon Slayer) – Proplica

Dalla serie animata cult Demon Slayer, ecco le due katane di Inosuke, con il loro design iconico. Il set include due sciabole con chip sonoro che ricreano dialoghi dall’ anime, effetti sonori e musica.

Daichi Land Steel Saint (Saint Seiya) – Myth Cloth

Undici anni dopo la prima versione, Steel Saint Land Cloth Daichi torna nella linea Myth Cloth in versione Revival! Il recente modello ha nuovi dettagli di sculpt e accessori: mani e volti intercambiabili, parti per l’armatura e tanto altro ancora!

Monkey D. Luffy (One Piece) – Imagination Works

Tamashii Nations prosegue con la nuova linea di action figure: Imagination Works! Questa terza uscita è dedicata a Luffy, direttamente da “One piece”. La figure è realizzata in scala 1/9 e grazie ai fantastici dettagli di colorazione sembra davvero molto realistica. Potrete esporre Luffy in diverse pose action, con tante espressioni differenti. Nella confezione troverete mani e visi intercambiabili, i tipici accessori del personaggio e uno stand display.

One Eight (Daitetsukin 17) – Soul of Chogokin

La nuova uscita per la linea Soul of Chogokin di Tamashii Nations è questo GX-101X One Eight, direttamente da Daitetsukin 17!

La nostra scelta

Da grandissimi fan di One Piece di lunga data, la nostra scelta per questo mese non poteva che essere quella di Monkey D. Luffy per la nuova linea Imagination Works. La figure in scala 1/9 per un’altezza di 17 cm circa è realizzata in PVC ma i vestiti verranno realizzati in vero tessuto per una massima resa visiva e tattile. Tra gli accessori che troveremo all’interno ci sono ben quattro volti intercambiabili, effetti per le braccia per ricreare i poteri di Luffy e la possibilità di esporre l’iconico cappello di paglia sia sulla testa che legato al collo. Un vero Must Have per tutti i fan.