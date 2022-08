Giunge finalmente tra le nostre mani la statua di Tengen Uzui Figuarts Zero prodotta da Bandai e Tamashii Nations sulla licenza di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba. Tengen Uzui è un personaggio amatissimo dai fan che ha fatto la sua comparsa dall’arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse ed è caratterizzato (ma non è il solo) dall’utilizzo di due spade simili tra loro.

Tanjiro Kamado è il primogenito di una numerosa famiglia di umili origini che vive nei boschi montani del Giappone durante il periodo Taisho. Orfano del padre, per sostenere economicamente la famiglia, è solito andare al villaggio più vicino per vendere il carbone che egli stesso preleva. Un giorno, purtroppo, tornato a casa dopo essersi fermato a dormire al villaggio, si ritrova uno straziante scenario davanti a se, l’intera famiglia è stata infatti sterminata da un Demone. Nessuno si è salvato…nessuno tranne la sorella minore Nezuko. Nezuko, tuttavia, è stata trasformata in un demone e così inizia l’avventura di Tanjiro Kamado nella disperata ricerca di un metodo per far tornare la sorella un essere umano.

Tengen Uzui, Pilastro del Suono, ovvero uno dei nove ammazzademoni al servizio del nobile Kagaya Ubuyashiki. La tecnica che padroneggia Tengen Uzui è la respirazione del Suono che è una tecnica deviante di quella del Tuono (quella utilizzata da Zenitsu Agatsuma) e si basa sull’utilizzo di tecniche molto spettacolari. Un passato da mercenario e una vita di piaceri hanno reso questo eccentrico Hashira (così sono chiamati i Pilastri) uno dei più apprezzati dai fan.

Tengen Uzui Figuarts Zero

Packaging

La scatola che racchiude il blister è realizzata in cartoncino e plastica dove la parte di plastica lascia intravedere l’intera figure all’interno, già assemblata e avvolta da uno strato di plastica trasparente. La grafica della scatola prosegue con il medesimo stile adottato per le precedenti uscite senza concedersi il lusso di novità o altro che possano interferire con una certa continuità stilistica…e per fortuna, i collezionisti sono molto attenti a questo aspetto. Nella parte frontale vediamo i loghi di Bandai e Tamashii Nations accompagnati dal logo della serie e dal bollino olografico di Tamashii Nations che certifica il prodotto come originale. Sui fianchi e sulla parte sottostante troviamo due fotografie della figure con particolare attenzione ai dettagli e sul retro il classico carosello di fotografie ravvicinate con l’aggiunta della bellissima immagine ufficiale inserita nel contesto del Quartiere a Luci Rosse.

Figure

La figure essendo una statua realizzata con un unico pezzo non ha bisogno di essere assemblata, una volta tirata fuori vi basterà esporla nella vostra libreria – mensola – vetrina ed apprezzarne i dettagli che l’azienda giapponese vi ha impresso. Prima cosa che notiamo guardandola da vicino è l’estrema dinamicità donata al personaggio con una posa di guardia difficilmente penetrabile da parte del nemico. Le due spade, protese verso la parte anteriore hanno sia una funzione di difesa che di attacco e sono legate, proprio come nel manga, da una catena che unisce alla parte dell’impugnatura. L’equilibrio della figure è garantito da una cortina di fumo e polvere, realizzate sempre in pvc, che funge anche da diorama o quantomeno ne agevola notevolmente l’inserimento in un contesto che ne richiama lo stile. La colorazione è in gran parte realizzata a dovere salvo perdersi in alcune minuzie come le unghie, i bracciali o le gemme sul diadema frontale. Nulla che faccia urlare al disastro, sia chiaro, ma nemmeno il contrario.

Tengen Uzui Figuarts Zero

Conclusioni

Tengen Uzui Figuarts Zero è una statua che senza pretendere di essere la migliore in assoluto di tutte le figure si porta a casa, secondo noi, un buon voto. Non esente da difetti sarebbe potuta essere migliore anche con l’utilizzo di piccole parti intercambiabili come una testa con diverse espressioni facciali o le gemme realizzate in plastica trasparente. La figure è disponibile in Italia grazie a Cosmic Group ad un prezzo di circa 85,00 euro