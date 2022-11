La galassia di Star Wars continua ad espandersi grazie alla serialità, possibilità offerta dalla piattaforma streaming disneyana, Disney+. Dopo aver dato vita a questa nuova dimensione del franchise con The Mandalorian, la galassia lontana, lontana è stata esplorata anche con altri titoli, non ultimo Andor, che ci ha riportati nel periodo dell’Ascesa dell’Impero. Una delle futura produzioni più attese dai fan sarà The Acolyte, che dovrebbe offrirci uno sguardo al Lato Oscuro della Forza, vedendo come protagonisti i Sith. Con una simile promessa, la serie non può che suscitare l’interesse dei fan, che in queste ore sono stati sorpresi dell’annuncio che al cast di The Acolyte si uniscono Carrie-Ann Moss e Dafne Keen.

Carrie-Ann Moss e Dafne Keen entrano nel cast di The Acolyte, futura serie di Star Wars in arrivo su Disney+

L’indimenticabile Trinity di The Matrix e la giovane protagonista di Logan si uniscono quindi alla produzione di The Acolyte, i cui lavori sono iniziati lo scorso mese di ottobre presso gli Shinfield Studios, nel Regno Unito. Al momento non è stato chiarito quale sarà il ruolo delle due attrici, ma è innegabile che la loro presenza aumenta ulteriormente l’interesse per questa produzione destinata ad ampliare il contesto seriale di Star Wars su Disney+.

The Acolyte è stata annunciata nel 2020, venendo presentata come un thriller che racconterà l’ascesa del Lato Oscuro, indicativamente cento anni prima degli eventi de La Minaccia Fantasma. Non è stata ancora diffusa una sinossi ufficiale della serie, ma una descrizione ufficiale di LucasFilm lascia intendere cosa possiamo attenderci da The Acolyte:

Un Padawan si ricongiunge con il suo vecchio maestro Jedi per investigare su una serie di crimini, ma le forze che devono affrontare sono molto più sinistre di quanto avessero immaginato

Questo collocherebbe la serie nel periodo dell’Alta Repubblica, considerato il momento di massimo splendore dell’Ordine Jedi, come raccontato nei romanzi e fumetti omonimi. Cronologicamente, si tratta di un periodo durato diversi secoli, terminato pochi decenni prima degli eventi de La Minaccia Fantasma.

L’offerta di Disney+