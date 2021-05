The Batman, ecco la Batsuit di Pattinson nel dettaglio

C’è grande attesa per il ritorno del Cavaliere Oscuro sul grande schermo, che avverrà con l’uscita di The Batman, il film diretto da Matt Reeves e ispirato proprio all’iconico eroe dei fumetti DC Comics. La febbre per l’uscita del nuovo cinecomic è così alta che Prime 1 Studio ha ora mostrato nel dettaglio un’action figure digitale del crociato incappucciato di Gotham, rivelando tutti i dettagli della Batsuit indossata da Robert Pattinson nel nuovo film. Poco più in basso, trovate il tweet che mostra l’oggetto a distanza davvero molto ravvicinata.

Prime 1 Studio revealed a Robert Pattinson Batman statue during their latest showcase pic.twitter.com/XbLAw2Ho9m — Batman Shots 📸 (@BatmanShots_) May 22, 2021

L’armatura indossata da Pattinson nel nuovo The Batman visionabile in foto è stata realizzata sulla base dei disegni promozionali creati dal fumettista Jim Lee durante l’evento DC FanDome tenutosi lo scorso anno. La Batsuit sembra avere un aspetto decisamente spigoloso e davvero molto resistente, con un cappuccio realizzato in pelle e il simbolo di Batman apparentemente segnato da quello che potrebbe essere un colpo d’arma da fuoco. Si tratta, di fatto, di una versione del costume sensibilmente diversa da quella indossata da Christian Bale per la trilogia di Christopher Nolan, così come quella appartenente al Batman di Ben Affleck nei vari film di Zack Snyder. Ovviamente, dimenticate anche la Batsuit di Michael Keaton vista nei due film di Tim Burton (ma che forse rivedremo in The Flash, al fianco di Ezra Miller).

The Batman uscirà nelle sale americane, distribuito da Warner Bros. Pictures e DC Films, a partire dal 4 marzo 2022. Secondo alcune indiscrezioni, il film potrebbe essere vietato ai minori, un’opzione già intrapresa per l’uscita di Joker, il film del 2019 con Joaquin Phoenix dedicato alle origini del Clown Principe del Crimine. Nel cast anche Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon, Zoë Kravitz in quelli di Selina Kyle alias Catwoman, Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Il Pinguino e infine Paul Dano come Edward Nigma/Enigmista.