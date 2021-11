The Batman: nuove immagini della Batmobile da Abu Dabhi

The Batman è indiscutibilmente il film più atteso dell’anno. Dopo il secondo trailer mostrato al DC Fandome 2021 (che vi riproponiamo più in basso in questo stesso articolo) che ha mostrato non solo il Cavaliere Oscuro in azione ma anche la nuova Batmobile, i fan sono letteralmente impazzito per la nuova auto di Batman che a sorpresa è spuntata al resort Warner Bros. di Abu Dabhi. Vediamo insieme le nuove immagini della Batmobile.

Al netto della segretezza che ancora avvolge la pellicola, la nuova Batmobile è apparsa al resort Warner Bros. di Abu Dabhi mostrandosi in tutta la sua aggressività:

Qui addirittura un breve video:

This batmobile looks more and more badass each time we get new looks at it. It will go down in history. #TheBatman https://t.co/YxTE5JRshn pic.twitter.com/BdvfX1PcgO

— ~ The Battinson Cave ~ (@TheBCEU) November 12, 2021