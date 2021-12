The Boys 3: Il Patriota si scusa con l’America per il tradimento di Stormfront

Nell’edizione di questo mese di Vought News Network: Seven on 7 con Cameron Coleman , webserie spin-off di The Boys, Il Patriota (conosciuto in America come Homelander) ha condiviso un messaggio per l’America. Nel video parla al paese dalla Vought Tower di New York in merito alla sua relazione con un nazista e tenta di riconquistare la fiducia della gente.

La seconda stagione di The Boys ha visto l’entrata in scena di Stormfront, nuovo membro dei Sette che la Vought ha selezionato per sostituire l’ormai defunto Translucent. Inizialmente geloso della popolarità di Stormfront, Il Patriota scoprirà ben presto che la donna è una nazista e la moglie del creatore di Vought, Frederick Vought, che ha usato i suoi poteri nel corso dei decenni per costruire un seguito di suprematisti bianchi.

Il Patriota si scusa con l’America

Come leader dei Sette, Il Patriota ha rilasciato una dichiarazione in cui si mostra compassionevole: ammette di essere addolorato per aver infranto la fiducia della gente [a causa del suo rapporto con Stormfront] e promette di spianare la strada verso la ricostruzione di quella stessa fiducia. Sottolinea inoltre che i supereroi sono simboli importanti per la comunità che servono.

Di seguito la traduzione della dichiarazione del Patriota:

Ciao a tutti. Quest’anno ha presentato sfide per tutti noi. Con l’evolversi di queste sfide, la vostra fiducia è stata tradita e, per questo, sono davvero dispiaciuto. I supereroi sono pilastri per la società, simboli, i cui ideali e principi la gente ammira. Modelli di comportamento, di cui ci si può fidare in ogni circostanza. Vi prometto solennemente, qui e ora, di guidare l’attacco per ricostruire quella fiducia. Mentre andiamo avanti insieme, voglio che voi sappiate Voglio che sappiate che io ascolto, molto più di quanto parlo, perché vi ascolto e sono qui per voi. Sono qui per voi. Lo sarò sempre. Grazie a tutti e Dio benedica l’America.

Rimanendo fedele alla sua vera natura, il leader sociopatico dei Sette tenta ancora una volta di mostrare compassione e cura per le persone che ha giurato di proteggere. Tuttavia, l’affermazione è evidentemente radicata in un tentativo egoistico di ristabilire il suo ruolo di primo piano come simbolo nobile della comunità. Un paio di tratti molto distintivi dei narcisisti sono il loro schiacciante bisogno di lodi e ammirazione.



A settembre è stato confermato che le riprese della terza stagione di The Boys sono ufficialmente terminate. È stato inoltre anticipato l’arrivo di nuovi personaggi come Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, e Supersonic, l’ex fidanzato di Starlight.