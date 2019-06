The Dark Crystal: Age of Resistance: il cast è stato rivelato

Dopo mesi di attesa è stato finalmente rivelato il cast di The Dark Crystal: Age of Resistance, serie diretta da Louis Leterrier che verrà distribuita su Netflix.

Netflix ha finalmente rivelato il cast vocale di The Dark Crystal: Age of Resistance (Dark Crystal: la resistenza), serie diretta da Louis Leterrier (Clash of the Titans, Now You See Me) ambientata prima degli eventi del film cult del 1982 Dark Crystal di Jim Henson e Frank Oz. Parliamo quindi di uno dei prequel più attesi degli ultimi anni, dalle atmosfere molto anni 80′ con uno stile paragonabili a quello del film Labyrinth. Dopo un lungo periodo di lavorazione, meno di un mese fa è stato trasmesso il trailer di Age of Resistance, scatenando l’entusiasmo dei nostalgici.

Il cast rivelato nelle ultime ore è davvero sensazionalie: dopo i già annunciati Taron Egerton nei panni di Rian e Anya Taylor-Joy nel ruolo di Brea, saranno presenti attori del calibro di Lena Headey, ovvero la regina sanguinaria Cersei Lannister di Game of Thrones, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) che interpreteranno rispettivamente Maudra Fara e Naia. Tra le new entries abbiamo anche Benedict Wong (Avengers: Endgame) nel ruolo del generale Skeksis e Awkwafina (Crazy Rich Asians) che interpreterà The Collector; Dave Goelz già presente nel film The Dark Crystal, vestirà i panni di Baffi, un Fizzgig. In ultimo, ma non meno importante, ci sarà anche l’attrice Sigourney Weaver che darò la voce al personaggio The Myth-Speaker.

Una cosa molto curiosa che salta all’occhio è il fatto che l’aspetto dei Gelflings rievocherà i tratti di chi li interpreta, probabilmente perché il cast è stato scelto in precedenza rispetto alla realizzazione dei personaggi. L’aspetto degli Skesis, d’altro canto, sembra non essere stato alterato in base ai propri doppiatori. Sembra anche che Age of Resistance continuerà le storyline presenti anche nei fumetti e dei romanzi di The Dark Crystal, che sono stati pubblicati nel corso degli anni.

The Dark Crystal: Age of Resistance è una delle serie più attese e possiede il potenziale necessario per diventare una serie cult. Sarà composta da dieci episodi è arriverà all’interno della piattaforma streaming di Netflix il prossimo 30 agosto.